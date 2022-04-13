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Россия пригрозила атаковать транспортные средства НАТО и США с оружием для Украины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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13 апреля, 17:49
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Российский чиновник заявил, что Штаты якобы являются "источником нагнетания напряженности" в мире
Российские войска могут нанести удары по конвоях с оружием Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Российские войска могут нанести удары по конвоях с оружием Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает транспортные средства США и НАТО, которые перевозят вооружение на территорию Украины законной военной целью. По его словам, Москва предупредила Вашингтон, что подобные действия якобы провоцируют еще больший конфликт между странами.

Об этом сообщает "Первый канал".

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По словам российского чиновника, в РФ предупредили США о том, что "оркеструемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели".

"Именно США являются источником максимального нагнетания напряженности и на международных площадках. Я уже не говорю о том, что они в материальном плане осуществляют, поддерживая преступный киевский режим", — заявил Рябков.

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Сергей Кулик - пулеметчик ВСУ (позывной Боцман), до этого - учитель физкультуры. Во время битвы за Гостомель, когда его батальон был вынужден отступить, Боцман остался на позициях, чтобы задержать врага. И выполнил боевое задание, несмотря на ранение. Он спас более ста жизней своих побратимов, но погиб. Герой Украины. Посмертно.

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Сотрудник ППС города Буча нашел в одной из расстрелянных машин истощенную собаку. Она несколько недель жила в салоне авто, дожидаясь хозяев, которые, скорее всего, погибли во время зверств оккупантов. Парень спас хаски: отвез ее к ветеринару, затем забрал к себе домой и назвал Буча. (Кликните, чтобы посмотреть видео и узнать подробности).
Слава Україні!

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