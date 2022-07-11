Россия пытается пополнить потери войск, предлагая добровольцам огромные деньги. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

Из-за потерь в армию РФ отчаянно пытаются набрать новобранцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают прекращение поставок российского газа в Европу, атаки российских военных на мирных жителей Украины и контрнаступление ВСУ на юге.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Москва полностью прекратит поставки газа в Европу

Американская газета The Washington Post пишет, что французское правительство готовится к тому, что Москва полностью прекратит поставки газа в Европу. Такой сценарий наиболее вероятен в результате эскалации вражды между Россией и Западом из-за санкций и энергетики.

Видеоанализ доказал целенаправленные атаки российских военных на мирных жителей Украины

Издание The Wall Street Journal опубликовало доказательства целенаправленных атак российских военных на мирных жителей в Украине. Хотя Москва это отрицает, видеоанализ WSJ показал, что российские силы бомбили дома, школы и пути эвакуации – несмотря на отсутствие четких военных целей.

Прекратились поставки российского газа в Европу через газопровод Nord Stream

Информагентство Bloomberg пишет сообщает, что поставки российского природного газа в Европу через газопровод Nord Stream прекратились из-за планового ежегодного технического обслуживания, и западные союзники опасаются, что Путин воспользуется этой возможностью, чтобы навсегда прекратить поток. Между тем риск рецессии в еврозоне растет, поскольку вероятность дефицита природного газа увеличивается а инфляция остается на рекордном уровне.

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ВСУ готовят контратаку на юге Украины

Международное агентство новостей Reuters пишет, что Украина готовит контратаку на юге и официально призывает жителей оккупированных территорий эвакуироваться. Украина потеряла контроль над большей частью Черноморского региона Херсона, включая областной центр, в первые недели после вторжения России 24 февраля.

Россия пытается пополнить потери войск, предлагая добровольцам огромные деньги

Газета The New York Times пишет о попытках России отчаянно набрать новобранцев в рамках так называемой "стелс -мобилизации". Россия пытается восполнить колоссальные потери войск после 4 месяцев войны, поощряя так называемых добровольцев огромными денежными выплатами.

Ранее мы писали, что украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков – за минувшие сутки на юге ВСУ ликвидировали 38 российских оккупантов.

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Также мы информировали, что в Институте изучения войны сообщили об угрожающих планах РФ на Бахмут.