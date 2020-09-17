Россия ради кредита Лукашенко изменит Налоговый кодекс

Часть кредита выдадут двумя траншами - в 2020-м и 2021 году

Для выдачи межгосударственного кредита, обещанного президентом России Владимиром Путиным в Сочи Беларуси, потребуется внести поправки в российский Налоговый кодекс. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, передает "Интерфакс".

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Он уточнил, что поправки касаются включения Беларуси в число стран, которым Россия может такие кредиты предоставлять, и они уже подготовлены

Силуанов также рассказал, что большую часть межгосударственного кредита в миллиард долларов выдадут двумя траншами – в 2020-м и 2021 году.

Еще 500 миллионов долларов Минск получит через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

Министр отметил, что обещанный Беларуси кредит – это "в целом антикризисная поддержка", в том числе "на борьбу с COVID-19".

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Что касается сроков возврата кредита, то они будут определены позже в соглашениях.

Напомним, на встрече президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи было принято решение, что Москва предоставит Минску государственный кредит в 1,5 млрд долларов.

Мы также сообщали, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что выделение госкредита в 1,5 млрд долларов, о котором заявил президент РФ Владимир Путин в Сочи, только продлит агонию власти его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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