Українська
$ 28,08
33,99
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия расширила санкции против Украины

11 декабря, 23:55

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Под "специальные экономические меры" попали украинские чиновники

Правительство России расширило список против Украины.

Реклама

Об этом идет речь в документе, размещенном на сайте российского Кабмина.

Так, в расширенный список вошли 849 человек. Согласно документу, среди лиц, против которых введены санкции в России, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие.

Документ был принят 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования — с 11 декабря. Однако, какие именно "специальные экономические меры" будут применены к людям, которых в РФ внесли в список санкций, не сообщается.

В тренде
Во Франции мужчина с ножами напал на полицейских – есть раненые

Ранее 10 декабря Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.

Реклама

Напомним, США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они распространяются и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Арсен Аваков Украина санкции Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После скандала в Совбезе Россия выдвинула требования Киеву
После скандала в Совбезе Россия выдвинула требования КиевуРоссия
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФ
СМИ узнали имя украинца, застреленного пограничниками РФУкраина
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море
В США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное мореУкраина
В России заявили о перестрелке на границе с Украиной: одного человека убили
В России заявили о перестрелке на границе с Украиной: одного человека убилиРоссия
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина
Путин позвонил Меркель: жаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренностиПолитика
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцами
Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцамиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять