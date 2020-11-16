Россия разместила в Нагорном Карабахе реактивные системы "Град"

Россия перевезла реактивные системы залпового огня "Град" в контролируемый ею в качестве миротворческой силы Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.

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Об этом сообщает Reuters.

Журналисты агентства видели в Лачинском коридоре две российские системы залпового огня "Град", установленные на грузовиках.

Оба "Града" были укомплектованы российскими экипажами и военнослужащие подтвердили журналистам, что они из России.

У одного из "Градов" был российский военный номерной знак с региональным кодом 94, что указывает на его принадлежность к Закавказскому военному округу. У другой системы не было номерного знака, но его сопровождал военный грузовик КамАЗ с российскими номерами из того же военного округа.

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Репортеры агентства также заметили в этом районе российский танк.

Отмечается, что в понедельник Минобороны России заявило, что установило семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре для безопасного прохода российских миротворцев в контролируемые Арменией части Нагорного Карабаха и что вооруженных миротворцев будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. "Грады" там не упоминались.

Ранее Россия, Азербайджан и Армения договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Согласно подписанному тремя странами документу, военные будут размещены вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорный Карабах.

Напомним, Россия перебросила в Нагорный Карабах "миротворцев" из Сирии и вербует людей на оккупированных территориях Донбасса для формирования подразделений для отправки на Кавказ.

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