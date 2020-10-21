Россия собирается развязать больше конфликтов с Западом – Bloomberg

Кремль не будет отказываться от агрессивной политики

Россия намерена развязать еще больше конфликтов с Западом на фоне отравления оппозиционера Алексея Навального, вспышки протестов в Беларуси и новых обвинений во вмешательстве в американские выборы.

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Об этом пишет Bloomberg.

Издание видит следующие шаги к эскалации конфликтов:

– Москва отвергает все обвинения со стороны Евросоюза и США в том, что именно Россия испортила отношения, годами атакуя оппонентов, запугивая соседние страны и устраивая хакерские атаки на системы чужих правительств.

– В Кремле заговорили о "новом подходе к внешней политике". Так, аналитик Тимофей Бордачев в своей статье, которую уже воспринимают как манифест к действию, призывает отказаться от намерений интегрироваться в международный порядок во главе с США и Европой. Он считает, Москва уже никогда не заслужит уважение Запада, поэтому пора перестать пытаться это делать.

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– Высокопоставленные чиновники РФ рассматривают отношения с Западом как новую Холодную войну. А сторонники мира уже не надеются, что отношения с Вашингтоном получиться отстроить.

– Москва продолжает отвергать обвинения в том, что именно российская сторона спровоцировала ряд проблем: от вмешательства в выборы и вторжения в Сирию и Ливию до убийств врагов в Европе. Ужесточение санкций там называют "русофобией" Запада.

– Кремль начал экономить миллиарды долларов, чтобы иметь возможность тратить их для смягчения рецессии, вызванной пандемией коронавируса и санкциями Запада.

Напомним, ранее глава Пентагона заявил, что США вместе с союзниками должны агрессивно конкурировать с Россией и Китаем во всех частях планеты и готовиться к наихудшим сценариям.

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