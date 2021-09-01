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Россия снабдит Беларусь самолетами, вертолетами и средствами ПВО

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
1 сентября, 14:53
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Лукашенко надеется получить от Путина зенитные ракетные комплексы С-400
Лукашенко не рассказал, сколько денег выделил на закупку вооружения. Фото: коллаж "Сегодня"
Лукашенко не рассказал, сколько денег выделил на закупку вооружения. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия поставит в Беларусь десятки самолетов, вертолетов и средства противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА во вторник, 1 сентября.

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"В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси не рассказал, сколько денег выделил из бюджета страны на закупку вооружения, отметив лишь, что подписал соответствующее распоряжение. Также он подчеркнул, что Россия предоставит "самое современное оборудование".

"Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях (Запад-2021, – Ред.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", – добавил Лукашенко.

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