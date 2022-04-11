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Россия снова изменила свои цели в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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11 апреля, 15:22
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с новым заявлением
Сергей Лавров назвал новые цели в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Сергей Лавров назвал новые цели в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "спецоперация" в Украине призвана, чтобы "покончить с безоглядным расширением и полным доминированием США в мире".

Об этом Лавров сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

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По его словам, политика Евросоюза под руководством США отражает "озлобленность, остервенелость, которая определяется не только Украиной, а то, что в Украине создали плацдарм для подчинения России".

"Вопреки заявлениям, что мы больше не противники. Наша спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению, полному доминированию США в мире. Доминированию, которое идет с нарушениями международного права", — сказал Лавров.

Для примера нарушений международного права со стороны США министр привел действия Белого дома в Косово и Ираке.

Арестович: Путин хочет закончить войну – есть несколько признаков

Президент России Владимир Путин желает завершить войну с Украиной, но не хочет выглядеть проигравшим. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал Евгению Киселеву в эфире марафона FREEDOM на YouTube-канале Украина 24.

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По словам Арестовича, о желании Путина завершить войну свидетельствует ряд признаков. В частности, заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что российские войска несут значительные потери и Россия надеется на мирное соглашение с Украиной.

"Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики, ставит под вопрос социально-политическое положение внутри самой Российской Федерации", – сказал советник главы Офиса президента.

По его словам, Россия жаждет мирного соглашения даже больше, чем Украина и попытается завершить войну до того, как ВСУ получат от Запада тяжелое вооружение, которое позволит нашим бойцам перейти в активное наступление.

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"Когда 4 марта Совет Федерации не объявил всеобщую мобилизацию, стало понятно, что они проиграли. Они это поняли. А когда объявили, что не хотели штурмовать Киев, а всего лишь отвлекали наши силы, стало понятно, что они проиграли на шести оперативных направлениях", – добавил Арестович.

Советник главы Офиса Зеленского уверен, что сейчас главная задача Кремля – сделать так, чтобы Путин приехал на встречу с Зеленским хоть с какой-то силовой позицией.

"Они хотят прийти на переговоры с каким-то более укрепленными позициями, чем есть сейчас, когда они не достигли ни одной оперативной цели из тех, которые они ставили на войне. Путину нужно хоть что-то взять. Мариуполь или зону ООС. Он не может себе позволить приехать на переговоры, тотально проиграв. Он приедет торговаться об условиях своего проигрыша", – говорит Арестович.

По его мнению, в случае, если переговоры не будут успешными для России, в Кремле все равно будут говорить, что все цели "спецоперации" достигнуты.

"Будут заявлять, что Украина не идет в НАТО. Не важно, что НАТО нас не берет, они преподнесут, как буд-то они этого добились. Будут рассказывать, что они нас демилитаризировали – разбили все военные аэродромы, нанесли потери националистическим батальонам, уничтожили всю авиацию. Они ж это уже заявляют. То, что она их каждый день бомбит – это дело другое", – подытожил Арестович.

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