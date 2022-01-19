РФ хочет новую сделку по Украине? Москва выдвинула опасное предложение

Рябков заявил, что Запад должен отказаться от итогов Бухарестского саммита 2008 года

Сергей Рябков. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в качестве альтернативы готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает ТАСС.

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"Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или в качестве альтернативы, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", – сказал замглавы МИД РФ.

Рябков заявил, что это был бы более простой путь для США. Также он добавил, что Россия будет взывать к ответственности Соединенных Штатов, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи".

"Мы видим угрозу в том, что Украина становится все более интегрированной в НАТО, даже без приобретения формального статуса члена организации. Это то, что находится в центре интересов безопасности России", – сказал замминистра.

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