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Россия уже обвинила Украину в тоталитаризме за запрет "ВКонтакте"

1 октября, 17:47

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Захарова уверяет, что власти Украины игнорируют права человека на свободу доступа к информации

Москва продолжает нервно реагировать на запрет российской соцсети "Вконтакте" Киевом и даже разразилась гневным заявлением в адрес украинских властей, обвинив их в нарушении свободы доступа к информации.

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Заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, ситуация напоминает самые худшие практики тоталитарных режимов, когда игнорируются международные стандарты в области прав человека по свободному распространению информации и беспрепятственному доступу к ней. Захарова договорилась до того, что уличила киевские власти в желании построить полицейское государство на фоне декларирования приверженности европейским принципам и ценностям.

Затем представитель российского дипведомства использовала лекала кремлевской пропаганды, вспомнив о "западных покровителях" Киева, которые должны перестать молчать и дать адекватную оценку неким "грубым нарушениям прав человека в Украине", коими она, видимо, считает запрет соцсети, связанной с российскими спецслужбами.

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Ранее писалось, что "ВКонтакте" уже грозится защищать своих пользователей в Украине.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что после того "ВКонтакте" обошла блокировку и начала работать в мобильном приложении, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что пользователи соцсети будут состоять на учете у правоохранителей.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей, который ввел его предшественник Петр Порошенко.

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соцсети ВКонтакте обвинение МИД России Мария Захарова

Источники: Сегодня , ТАСС

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