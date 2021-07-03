Россия в Черном море отправила ракетный катер к украинскому судну – говорят, терпит бедствие

Власти Украины о ситуации сообщили – по крайней мере, так заявили в Национальном центре управления обороной РФ

Срочная новость / Фото: Сегодня

В Черном море якобы терпит бедствие украинское рыболовецкое судно, ракетный катер Черноморского флота, приняв сигнал, направился к нему.

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Об этом заявили Национальном центре управления обороной РФ, сообщает Интерфакс.

"Ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, выполняющий задачи в акватории Черного моря, направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна "ОД-2592" (экипаж 4 человека, порт приписки Очаков), экипаж которого в 01:27 3 июля 2021 г. запросил помощь", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее экипаж "Ивановца" на международном канале связи принял сигнал бедствия рыболовецкого судна "ОД-2592", капитан которого сообщал, что у судна отказал двигатель, оно обесточено, находится в дрейфе и просил помощи об информировании властей Украины об аварии.

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В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что сообщили властям Украины о ситуации.

В настоящее время в районе терпящего бедствие судна в готовности к оказанию помощи находятся ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота и пограничный корабль "Безупречный" ПС ФСБ России.

Ранее мы сообщали, что российские истребители "атаковали" фрегат Нидерландов в Черном море.

Также напомним, Россия попыталась сорвать военные учения Украины и США в Черном море.

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