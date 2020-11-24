Россия в море перехватила эсминец США "Джон Маккейн", угрожала тараном

РФ пожаловалась на маневры корабля США в Японском море

Пока Черное море патрулирует эсминец "Дональд Трамп", в заливе Петра Великого (Японское море) произошел инцидент с другим американским эсминцем "Джон Маккейн" (John S. McCain), который заплыл в территориальные воды России.

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Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные сообщили, что американский корабль вторгся на российскую территорию на два километра, и России пришлось его останавливать.

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" предупредил американский эсминец "Джон Маккейн" о недопустимости подобных действий. Россияне даже пригрозили применением таранного маневра для вытеснения нарушителя из своих территориальных вод.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива (Сингапур). Американский корабль понес существенный урон. После этого он пришвартовался на военной базе в Сингапуре. Корабль добрался до базы своим ходом. И это несмотря на то, что получил большую пробоину задней левой части корпуса. Жертвами ЧП стали десять американских военнослужащих.

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