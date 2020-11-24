Українська
$ 28,37
33,76
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия в море перехватила эсминец США "Джон Маккейн", угрожала тараном

24 ноября, 09:42

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

РФ пожаловалась на маневры корабля США в Японском море

Пока Черное море патрулирует эсминец "Дональд Трамп", в заливе Петра Великого (Японское море) произошел инцидент с другим американским эсминцем "Джон Маккейн" (John S. McCain), который заплыл в территориальные воды России.

Реклама

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные сообщили, что американский корабль вторгся на российскую территорию на два километра, и России пришлось его останавливать.

В тренде
Китай предложил присваивать людям QR-коды с данными о COVID-19

Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" предупредил американский эсминец "Джон Маккейн" о недопустимости подобных действий. Россияне даже пригрозили применением таранного маневра для вытеснения нарушителя из своих территориальных вод.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива (Сингапур). Американский корабль понес существенный урон. После этого он пришвартовался на военной базе в Сингапуре. Корабль добрался до базы своим ходом. И это несмотря на то, что получил большую пробоину задней левой части корпуса. Жертвами ЧП стали десять американских военнослужащих.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США корабли эсминец Джон Маккейн
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)Россия
"Зачем вам Донецк и Луганск?". Богдан обратился к Путину с просьбойПолитика
В России из-за просьбы надеть маску убили мужчину
В России из-за просьбы надеть маску убили мужчинуРоссия
"Стали раком перед Путиным". Так говорил Армен Джигарханян о России, Донбассе и АмерикеРоссия
Россия провела в
Россия провела в "Л/ДНР" масштабные учения боевиковДонбасс
Быстро закончить войну на Донбассе не получится: экс-советник Путина назвал причину
Быстро закончить войну на Донбассе не получится: экс-советник Путина назвал причинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять