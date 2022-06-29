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Россия в огне. Черный дым над Москвой виден за несколько километров (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 июня, 12:09
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Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров
В столице России пожар. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице России пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация снова горит. 29 июня в Москве начался масштабный пожар. Сначала загорелась мусорная свалка, а потом огонь перекинулся на склад с шинами.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно?

В столице России загорелась мусорная свалка, а затем огонь перекинулся на ангар, где хранились автомобильные шины.

На месте пожара сильное задымление, столб дыма поднялся высоко в небо и виден за несколько километров.

Отмечается, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Остается угроза, что огонь перекинется и на другие здания рядом.

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Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Взрывы в России

  • 1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.
  • В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы: безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
  • В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.
  • Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.
  • Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.
  • Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.

Ранее мы рассказывали, что в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области заявили об ударах по мосту и местным предприятиям. Раненых и погибших нет.

Также в российском Курске прогремел взрыв. Сообщается о поднимающемся в небо дыме.

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ББМ
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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
Хроника агрессии
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