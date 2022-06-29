Россия в огне. Черный дым над Москвой виден за несколько километров (видео)

Площадь пожара составляет около 500 квадратных метров

В столице России пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация снова горит. 29 июня в Москве начался масштабный пожар. Сначала загорелась мусорная свалка, а потом огонь перекинулся на склад с шинами.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно?

В столице России загорелась мусорная свалка, а затем огонь перекинулся на ангар, где хранились автомобильные шины.

На месте пожара сильное задымление, столб дыма поднялся высоко в небо и виден за несколько километров.

Отмечается, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Остается угроза, что огонь перекинется и на другие здания рядом.

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Информации о пострадавших и погибших пока нет.

Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы: безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.

Ранее мы рассказывали, что в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области заявили об ударах по мосту и местным предприятиям. Раненых и погибших нет.

Также в российском Курске прогремел взрыв. Сообщается о поднимающемся в небо дыме.