Россия в огне. Под Москвой горел крупный завод военной оптики (видео)

Пламя охватило складские помещения рядом с административным зданием

В РФ снова случилась беда на одном из заводов. Фото: коллаж "Сегодня"

В России снова произошел крупный пожар. Как стало известно, 8 июня горел завод военной оптики. О жертвах пока не говорят.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Под Москвой 8 июня горел склад Загорского оптико-механического завода, на котором производится военная оптика для российской армии — от биноклей до оптических прицелов.

По предварительной информации, пламя охватило складские помещения рядом с административным зданием.

Сначала сообщалось, что площадь возгорания составляла всего 30 кв. м., но огонь очень быстро распространился по территории, охватив 700 кв метров площади.

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Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.

Ранее мы рассказывали, что в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области заявили об ударах по мосту и местным предприятиям. Раненых и погибших нет.