Россия в огне. Под Москвой горел крупный завод военной оптики (видео)

В России снова произошел крупный пожар. Как стало известно, 8 июня горел завод военной оптики. О жертвах пока не говорят.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".
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Под Москвой 8 июня горел склад Загорского оптико-механического завода, на котором производится военная оптика для российской армии — от биноклей до оптических прицелов.
По предварительной информации, пламя охватило складские помещения рядом с административным зданием.
Сначала сообщалось, что площадь возгорания составляла всего 30 кв. м., но огонь очень быстро распространился по территории, охватив 700 кв метров площади.
Взрывы в России
- 1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.
- В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
- В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.
- Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.
- Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.
- Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.
Ранее мы рассказывали, что в поселке Теткино в Глушковском районе Курской области заявили об ударах по мосту и местным предприятиям. Раненых и погибших нет.