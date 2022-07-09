Россия в огне. Под Ульяновском эффектно взлетела на воздух АЗС (видео)

Загадочные пожары продолжают происходить в России, в том числе в глубинке, в сотнях километров от границы с Украиной. 9 июля в городе Кузоватово Ульяновской области по неустановленным причинам загорелась и взорвалась автозаправка.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Что известно
"Пожар на газовой заправке в Кузоватово. По предварительной информации, пятеро пострадавших. Трое госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались. Два пациента в тяжелом состоянии, ещё один средней степени тяжести", – сообщил губернатор Ульяновской области.
Пожар удалось локализовать. Однако произошел взрыв.
На других направлениях
- В субботу, 9 июля, в захваченном Мариуполе раздался взрыв, который услышали все жители города. Это произошло в 5:56 утра в районе ММК им. Ильича.
- Утром 9 июля на перегоне Робчик-Песчанка в Брянской области на железнодорожных путях сработало неизвестное взрывное устройство.
- Вечер 8 июля принес новые хлопки в Брянскую область страны-агрессора. Местный губернатор заметил в небе украинские беспилотники.
- 7 июля Богомаз рассказывал, что Брянская область подверглась "артиллерийскому обстрелу".
- В российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы. Позже было заявлено о трех погибших, 4 раненых и частичных разрушениях 11 многоквартирных и 39 частных домов. Тогда местные жители выложили в соцсети фото прилетевших ракет и они оказались российскими.