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Россия вооружит свою армию "Терминаторами"

2 января, 10:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В 2021 году российскую армию ждет пополнение новейшим вооружением

Россия в 2021 году поставит в свои войска более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие танки и боевые машины поддержки танков "Терминатор".

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Об этом сообщил командующий танковой армии Сергей Кисель, передает Минобороны РФ.

В течении года в танковое объединение поступят глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие танки Т-90М "Прорыв", боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков "Терминатор", бронетранспортеры БТР-82А, разведывательно-химические машины РХМ-6-01 и другая техника.

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"Терминатор" (слева). Фото: topwar.ru

По словам генерала, на сегодняшний день российская армия уже укомплектована модернизированными танками Т-72Б3, Т-90, Т-80БВМ, боевыми машинами пехоты БМП-3, БМП-2, бронетранспортерами БТР-80, БТР-82А, оперативно-тактическиими ракетными комплексами "Искандер-М", зенитными ракетными комплексами "Тор-М2".

Как сообщали новости "Сегодня", у России есть не только наземные терминаторы, но и воздушные – многоцелевые вертолеты Ми-8 "Терминатор", которые Россия перебросила в оккупированный Крым.

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Россия Терминатор танки военная техника

Источник: Сегодня

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