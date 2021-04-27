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Россия впаяла Apple гигантский штраф – защищали данные пользователей iPhone

27 апреля, 17:43

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Компания запретила целую категорию приложений, которые позволяют легально следить за активностью смартфона – так называемый родительский контроль

Американскую корпорацию Apple оштрафовали в России за запрет приложений, которые собирают конфиденциальную информацию пользователей ее продукции.

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Об этом 27 апреля сообщили в Федеральной антимонопольной службе РФ.

"Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store", – заявили в ведомстве.

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На этом фоне корпорацию оштрафовали на 906,3 млн рублей (более 12 млн долларов, или 336 млн гривен).

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Штраф был выписан по жалобе российской компании "Лаборатория Касперского" после того, как в 2019 году из App Store удалили 13 программ "родительского контроля", запретив размещать в маркетплейсе приложение Kaspersky Safe Kids.

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В Apple это объяснили нежеланием ставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных пользователей, поскольку такие программы используют технологию удаленного управления устройством Mobile Device Management, которое позволяет посторонним перехватывать управление смартфоном.

Компания собирается обжаловать штраф.

Напомним, ранее в этом месяце в Apple обновили политику конфиденциальности для iPhone – там могут помешать рекламе конкурентов, включая соцсеть Facebook.

А в прошлом году во Франции компанию оштрафовали на 25 миллионов евро за проблему с намеренным замедлением iPhone.

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Россия Apple штрафбат конфиденциальность
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