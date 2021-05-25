Українська
$ 27,43
33,49
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия впаяла Google огромный штраф: за что наказали компанию

25 мая, 16:59

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кремль продолжает бороться с американскими компаниями, распространяющими информацию о митингах – на этот раз пострадал крупнейший в мире поисковик

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Американская компания Google проиграла в России два судебных процесса по искам Роскомнадзора и получила была оштрафована в совокупности на 6 млн рублей (более 2,2 млн гривен).

Реклама

Об этом сообщает Интерфакс.

Решения были вынесены 25 мая мировым судом Таганского района Москвы. Первый штраф в размере 4 млн рублей был вынесен за два административных правонарушения – отказ удалить запрещенную информацию (по 2 млн рублей за каждый случай).

Позже суд оштрафовал Google на 2 млн рублей за отказ удалять информацию с призывами к участию в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального в РФ.

Также в этот же день назначено рассмотрение восьми протоколов в отношении соцсети Facebook – этой компании грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

В тренде
Лукашенко молчит третий день: все подробности задержания Протасевича в Минске (обновляется)
Самолет экстренно посадиил в Минске для задержания Протасевича. Коллаж "Сегодня"
В тренде
Первая страна ЕС достигла коллективного иммунитета против COVID-19
Мальта достигла коллективного иммунитета против COVID-19. Фото: коллаж "Сегодня"
В тренде
Сломан нос, а на лице – пудра: отец Протасевича рассказал о состоянии сына
Роман Протасевич
Реклама

В марте штрафы по аналогичным причинам наложили на Twitter, Telegram и TikTok.

Напомним, что ранее в этом месяце дочерняя компания Google в Украине заплатила миллион гривен штрафа за то, что не предоставила информацию по запросу властей.

Также ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило Google в нечестной конкуренции.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Путин – убийца? Что ответил Зеленский (видео)
Путин – убийца? Что ответил Зеленский (видео)Власть
Скандал с флагами в Риге: стяг России сняли на чемпионате мира вслед за белорусским
Скандал с флагами в Риге: стяг России сняли на чемпионате мира вслед за белорусскимХоккей
Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с Медведчуком
Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с МедведчукомВласть
В России избили блогеров в юбках и на каблуках (видео)
В России избили блогеров в юбках и на каблуках (видео)Россия
Даже у Путина не стали защищать Лукашенко: Кремль о ситуации с самолетом
Даже у Путина не стали защищать Лукашенко: Кремль о ситуации с самолетомРоссия
Эрдоган хочет отомстить Израилю за Газу: какие могут быть последствия – мнения экспертов
Эрдоган хочет отомстить Израилю за Газу: какие могут быть последствия – мнения экспертовДругие страны

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять