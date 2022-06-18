Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Россия выдыхается? Жданов дал неутешительный прогноз для армии агрессора

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 июня, 22:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Военный эксперт объяснил некоторые процессы в России
Военный эксперт заявил, что мобилизационный ресурс РФ примерно оценивается в 17 млн человек.
Военный эксперт заявил, что мобилизационный ресурс РФ примерно оценивается в 17 млн человек. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Войной со стороны России руководит один политик – президент Владимир Путин. Поэтому военные будут проводить наступательные действия в Украине до последнего российского солдата.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире "Фейгин LIVE".

Реклама

Что происходит

По его словам, оккупанты сейчас даже снимают с других направлений батальонные тактические группы, чтобы выполнить политическую задачу:

"Дело в том, что без захвата хотя бы одной Луганской области Путину нечего предъявить российскому обществу. Нет победы, ни одна задача "военной операции" не выполнена, а каждая инфоновость или политическое заявление имеют как свой пик, так и свое падение. И вот сейчас начинается (в России. – Ред.) волна спада поддержки – народ начинает задавать вопросы: "Вы уже четыре месяца там воюете. Почему вы там воюете? Сколько? Зачем вы там воюете?"

Олег Жданов отметил, что все указывает на то, что оккупанты выдыхаются:

"Вы знаете, что РФ сейчас стоит на распутье и, скорее всего, откажется от снятия техники с долгосрочного хранения? А именно из-за ее качества. Из 10 на ходу только 1 танк Т-62. Все остальное там растащено, разграблено плюс условия хранения не соответствовали технологическим нормам".

Военный эксперт напомнил об истории, когда было первое сообщение о том, что начали снимать технику с хранения, а командир одного из российских полков застрелился, когда ему доложили, что из 10-ти танков завели 1, а из 9-ти оставшихся в одном даже не было двигателя:

Реклама

"И он застрелился. Так вот, сегодня РФ возвращается в боксы своих воинских частей, т.е. в те, которые находятся в боевом составе ВС РФ. И они пытаются создать батальонные тактические группы на базе третьих батальонов в надежде, что эта техника чуть-чуть лучше, чем та, которая находится на длительном хранении. И она не современная".

Любопытно, по его мнению, посмотреть и на спутниковые снимки, которая показала американская разведка – на те площадки, на которых стоят, например, танки за Уралом. Так, видно, что есть площадка, в пять рядов стоят танки, которые ставились, скорее всего, краном, потому что пройти между ними нельзя – чтобы попасть во второй ряд и дальше, нужно идти по броне.

"И видно, что не подряд танки убраны.. а через один-два, со второго ряда – куда кран доставал. Т.е. я так понимаю, что они привозят техников, которые первичным осмотром определяли машины, которые, возможно, можно восстановить. Их "выдергивают" и везут либо в ремонтно-восстановительные части, либо на предприятия", – рассказал Жданов.

При этом он отметил, что на предприятия технику везти очень проблематично, поскольку сегодня "Уралвагонзавод" "стоит", как и другие заводы – ели у него нет запчастей и комплектующих для танков, то у остальных тем более нет.

Также военный эксперт назвал и некоторые цифры – например, мобилизационный ресурс России на сегодняшний день примерно оценивается в 17 млн человек, а оперативный резерв Минобороны оценивается в 2 млн человек. При этом он вспомнил и слова председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что в третьем квартале этого года в РФ начнутся "неуправляемые и непредсказуемые" процессы в экономике.

Реклама

"Даже если они призовут 1 млн человек с оперативного резерва – а чем их вооружать? На какие танки их сажать, на чем они пойдут в бой? С винтовками Мосина? Знаете, что "Дегтяревы" пошли? И ППШ-41. Российская пропаганда может сделать конфетку из чего угодно: то, что контрактникам выдают ППШ – они это интерпретируют на федеральном уровне, что ППШ был когда-то "автоматом победы", – заявил он.

Ранее Олег Жданов рассказал о разведданных, которые сообщают, что в район Мелитополя прибыл российский рабочий поезд с рельсами и шпалами, чтобы позже там могли ездить бронепоезда.

Также мы писали о том, что санатории Минобороны России в Подмосковье переполнены ранеными российскими военными. Оккупанты вскрывают себе вены, чтобы не ехать обратно в Украину.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:30 18 июня
1
Личный состав 33350
Личный состав
2
Танки 1465
Танки
3
ББМ 3573
ББМ
4
Артиллерия 739
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 233
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 180
Вертолеты
9
БПЛА 594
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2513
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

История героя
Непокоренные
Сергей Чорнобривец – парамедик экстренной медицинской помощи из Мариуполя, который 22 дня подряд (с короткими перерывами на сон) спасал жизни людей. Сотни раненых мариупольцев выжили благодаря ему.
История медика
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

18256.02

Bitcoin Cash (BCH)

115.73

Binance Coin (BNB)

192.08

Dogecoin (DOGE)

0.05

Ethereum Classic (ETC)

13.15

Litecoin (LTC)

44.35

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять