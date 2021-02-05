Поддержали Навального: Россия высылает трех дипломатов ЕС

Польша, Германия и Швеция уже готовы к ответным мерам

Российские власти объявили персонами нон грата трех дипломатов стран Европейского союза – якобы 23 января они участвовали в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба МИД РФ.

Речь идет о двух сотрудниках генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге, а также одном сотруднике посольства Германии в Москве. Дипломатов уже вызвали в МИД России, где им был выражен протест.

"Такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", – говорится в коммюнике, а также отмечается, что дипломатам предписано покинуть страну "в ближайшее время".

В связи с этим послов России в Германии и Польше вызвали в МИД этих стран, где им выразили протест.

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В Польше, Германии и Швеции уже выразили намерение принять ответные меры, а также отрицают, что их дипломаты участвовали в акциях. Во внешнеполитических ведомствах этих стран утверждают, что сотрудники диппредставительств исполняли свои служебные задачи.

Как сообщает РБК, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который находится в Москве с рабочим визитом, осудил решение выслать дипломатов и призвал его пересмотреть. По его словам, действия дипломатов не нарушали Венскую конвенцию.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже назвала решение РФ необоснованным. По ее словам, власти Франции придерживаются аналогичного мнения.

Напомним, что из-за ареста Алексея Навального в России прошли уже три акции протеста: 23 января, 31 января и 3 февраля. Больше штаб политика демонстраций проводить не собирается.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

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