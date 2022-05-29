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Россия задержала два турецких судна у берегов оккупированного Крыма

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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29 мая, 19:05
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Российские власти конфисковали задержанные суда и оштрафовали экипажи
ЧФ РФ задержал два турецких корабля
ЧФ РФ задержал два турецких корабля / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский военный корабль задержал два турецких судна у берегов оккупированного Крыма.

Как сообщает CNN Turk, ВМС России в Черном море 18 мая были задержаны 12 рыбаков, прибывших на двух судах из Стамбула.

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Рыбаки позвонили по телефону родным и сообщили о ситуации. Турецкие рыбацкие катера были доставлены в окрестности Севастополя в сопровождении военных кораблей.

Российские власти конфисковали рыбу и лодки, а рыбаков оштрафовали на 30 тыс. долларов. Рыбаки ожидали суда на своих лодках.

МИД Турции предпринимал дипломатические попытки доставить рыбаков домой.

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Под Одессой из-за оккупантов начали гибнуть дельфины

В Одесской области из-за боевых действий начали гибнуть дельфины. Причины – минирование оккупантами акватории, а также использование российскими кораблями военных гидролокаторов.

Как объясняют экологи, российские корабли могут использовать звуки на уровне 200 децибелов и даже выше, испускаемые специальным передатчиком на судне. Утратив ориентацию, "ослепленные" животные ошеломлены и теряют акустический контроль над средой. Они в панике могут выбрасываться на берег и погибать. В обычных условиях эти животные с помощью отражаемых эхо-сигналов могут определить, что находится впереди – берег, скала или рыба, а в случае поражения слуха могут этого не заметить.

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