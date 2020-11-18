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Россиян на МКС преследует злой рок: вышли в космос – потеряли деталь с корабля

18 ноября, 21:26

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В «Роскосмосе» уверяют, что это не помешает космонавтам выполнить необходимый объем работ

Не успели в российской секции Международной космической станции установить заплатку на трещину в модуле "Звезда", как россиян постигла новая неприятность – при выходе из модуля "Поиск" МКС от гермоконтейнера оторвался мягкий поручень.

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Об этом сообщает российский Интерфакс.

В "Роскосмосе" уверяют, что его отсутствие не повлияет на работу космонавтов в открытом космосе. В этом гермоконтейнере россияне вынесли укладку, необходимую для работы. Поручень не критичен для работы, программа внекорабельной деятельности продолжается штатно, заявили в корпорации.

В среду, 18 ноября, начался выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Им предстоит выполнить ряд манипуляций для подготовки к прибытию нового российского модуля "Наука".

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Фото: wyborcza.pl

В частности, космонавты проверят герметичность люка модуля "Поиск", заменят сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря", а также выполнят ряд работ в рамках научных экспериментов. Еще космонавтам придется заняться "уборкой" в космосе: они очистят снаружи иллюминатор модуля "Звезда".

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Напомним, месяц назад россиянам на МКС отключили систему подачи кислорода, а чуть ранее у них на космической станции сломался туалет.

Смотрите, как выходили в открытый космос американские астронавты:

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