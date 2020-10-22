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Россиянам на МКС отключили систему подачи кислорода

22 октября, 04:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На время ремонтных работ воздух подает дублирующая система

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошел очередной сбой в системе подачи кислорода "Электрон-ВМ".

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Об этом сообщает Роскосмос в Facebook.

"После отключения системы "Электрон-ВМ" экипаж под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему и изучает ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте", – говорится в сообщении.

В Роскосмосе также отметили, что безопасности экипажа и самой станции ничего не угрожает.

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К слову, это не первая поломка на МКС. У россиян также 19 октября в очередной раз вышел из строя туалет.

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Также мы писали о том, что 16 октября у россиян на МКС тоже не работала кислородная система, а 15 октября российские космонавты заклеивали дыру в МКС скотчем.

Ранее также сообщалось, что в российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышла из строя система получения кислорода "Электрон", а также возникли неполадки с подогревателем пищи.

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Россия космос МКС станции
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