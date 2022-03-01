Россияне боятся массовой безработицы и голода

На второй день действия западных санкций против финансовой системы России, введеных мировым сообществом в ответ на нападение на нашу страну, россияне начали осозновать, что их может ожидать в будущем. Оптимизма у них нет.
Рассказы из-за поребрика
"Заводы у нас закрываются из-за санкций. Я работаю в небольшом магазинчике, хозяин приехал и поднял цены на 50%. Все равно все до вечера разгребли. Это – кошмар! Думаю, в этом году надо засадить полностью свой огород в 30 соток, иначе будем голодать", – рассказала "Сегодня" жительница Краснодарского края.
Жительница Москвы, работающая в филиале одной крупной западной компании в России, готовится к увольнению. "Пока наша компания работает, но вокруг выезжают один за другим офисы западных компаний. Будет массовая безработица. Ждем повышения цен на все и дефицит товаров, производимых за границей. Кругом очереди", – рассказала "Сегодня" москвичка.
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Санкции
- Тем временем Европарламент предложил ограничить покупку российской нефти и газа, полностью закрыть доступ к финансовому рынку ЕС, закрыть порты и запретить продажу технологических товаров. 1 марта Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ужесточить санкции против России и Беларуси, чтобы "ослабить экономику и промышленную базу России, в частности – военно-промышленный комплекс".
- Автомобильный концерн BMW решил прекратить производство автомобилей бренда на мощностях "Автотора" в Калининграде и перестает поставлять автомобили на российский рынок, написала американская газета The Wall Street Journal.
- На российской бирже за доллар 1 марта просили уже почти 200 рублей, а в некоторых обменниках установили курс на уровне 250 рублей. Российских экспортеров заставляют менять валюту на рубли.
- Граждане страны-агрессора массово штурмуют банкоматы, чтобы снять хоть какие-то деньги.
- Вечером 1 марта стало известно, что компания Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока – 2") объявила о банкротстве.