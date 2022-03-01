Россияне боятся массовой безработицы и голода

Как живет Россия после жестких санкций

В Москве давно не стояли в таких очередях за деньгами и не сталкивались с таким сбоем платежной системы / Коллаж "Сегодня"

На второй день действия западных санкций против финансовой системы России, введеных мировым сообществом в ответ на нападение на нашу страну, россияне начали осозновать, что их может ожидать в будущем. Оптимизма у них нет.

Рассказы из-за поребрика

"Заводы у нас закрываются из-за санкций. Я работаю в небольшом магазинчике, хозяин приехал и поднял цены на 50%. Все равно все до вечера разгребли. Это – кошмар! Думаю, в этом году надо засадить полностью свой огород в 30 соток, иначе будем голодать", – рассказала "Сегодня" жительница Краснодарского края.

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Жительница Москвы, работающая в филиале одной крупной западной компании в России, готовится к увольнению. "Пока наша компания работает, но вокруг выезжают один за другим офисы западных компаний. Будет массовая безработица. Ждем повышения цен на все и дефицит товаров, производимых за границей. Кругом очереди", – рассказала "Сегодня" москвичка.

Санкции