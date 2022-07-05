Россияне глупо провалили разработку собственного аналога "Байрактара": названа причина

"Альтиус" в большинстве технических характеристик уступает турецкому конкуренту

Российская коррупция провалила разработку беспилотников. / Фото: Коллаж: Сегодня

России так и не удалось запустить серийное производство боевого беспилотника "Альтиус", который в Москве пытаются позиционировать как конкурента турецкому "Байрактару". Хотя и разрабатывать свой беспилотник, Россия начала почти одновременно с Турцией, еще в 2011 году.

Об этом говорится в расследовании проекта "Гроші".

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Разработкой российского "Альтиуса" занималось Казанское объединенное конструкторское бюро имени Симонова ("Сокол"). Первоначально ударно-разведывательный дрон назывался "Альтаир". Пропагандисты уверяли, что "аналогов нет" ни в одной ведущей стране мира.

Первые летные испытания планировали провести в 2014-2015 годах. Однако разработчики сами же сорвали сроки и подняли прототип в воздух только в 2018 году.

Украинские журналисты-расследователи отмечают, что турецкая компания Bayrak выпустила уже около 300 беспилотников Bayraktar. В то же время русский "Альтиус" существует в единственном экземпляре. До серийного производства россиянам, мягко говоря, еще далеко.

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К тому же, российский беспилотник уступает конкурентам из Турции и США в большинстве технических характеристик – по скорости, а также по максимальной высоте. Единственным преимуществом является время полета – до 48 часов. Журналисты подчеркивают, что такое время полета снабдили не российские конструкторы, а немецкий двигатель RED A03 от компании Rotax.

Почему Россия провалила разработку беспилотников

Причиной, по данным аналитиками, является банальное хищение денег, выделенных на разработку.

В 2020 году гендиректора ОКБ имени Симонова Александра Гомзина обвинили в махинациях и воровстве 494 млн рублей. По версии следствия, в 2011-2012 годах бюро заключило фиктивные договоры с ООО "Милтек" для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в результате которых было выведено 91,3 млн. рублей. Через два года Александра Гомзина отпустили, а суд так и не смог выяснить, куда делись деньги.

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Вскоре проект переименовали в "Альтиус" и передали "Уральскому заводу гражданской авиации", где беспилотник пообещали модифицировать и опробовать в 2021 году. Испытания прошли в конце прошлого года, но информация о взятии БПЛА на вооружение армией РФ не поступала.

Некоторые источники уверяют, что первые поставки станут возможны только в 2023 году.

Ранее российский пропагандист Владимир Соловьев выразил возмущение тем, что Россия якобы имеет свои беспилотники, но у нее их нет.

Также напомним, что в городе Таганрог Ростовской области РФ 4 июля беспилотник упал на жилой дом, в результате чего возник пожар.