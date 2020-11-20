Из-за коронавируса россияне начали пить антисептик: есть первые жертвы

В России группа человек отравилась антисептиком, напившись его во время застолья, из них пятеро умерли.

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Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Следственный комитет РФ.

Отмечается, что инцидент произошел 18 ноября в якутском селе Томтор. Отравившиеся – односельчане, которые распивали антисептик в одном из дворов. Предполагается, что выбор "алкоголя" был сделан под влиянием решения властей запретить продажу спиртных напитков в вечернее и ночное время.

На следующий же день трое человек – 41-летняя женщина, а также мужчины 27 и 59 лет – скончались. Еще двое мужчин умерли позже после госпитализации. Один потерпевший находится в коме, и трое – в палате интенсивной терапии.

Начато расследование и возбуждено уголовное дело по статье за "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Следователи собираются установить, что именно пили пострадавшие.

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"Есть сведения только, что это была спиртосодержащая жидкость", – отметили в российском Следкоме.

Напомним, весной волна отравлений алкоголем прокатилась и по Ирану, жители которого таким образом хотели лечиться от COVID-19.

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