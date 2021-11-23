Россиянин покончил с собой в туалете самолета – неожиданные подробности смерти

На борту пассажирского самолета, летевшего с египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Самару, гражданин РФ покончил с собой.
Об этом сообщает РБК.
Подробности ЧП
Инцидент произошел 22 ноября во время выполнения рейса S7 6619. Один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников.
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Как заявили в авиакомпании S7, пассажира нашли без сознания "с признаками суицида", и экипаж принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире. Тем же рейсом летели три медика, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета.
По согласованию с консульством России в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам.
Что известно о погибшем?
- Как сообщает "Вечерняя Москва", 48-летний россиянин Александр, житель Самары, повесился. Несколько пассажиров рейса, которые оказались врачами, помогали освободить висевшее в петле тело, после чего безуспешно попытались вернуть к жизни самоубийцу.
- Как выяснилось, россиянин один отдыхал в Шарм-эль-Шейхе и во время отпуска писал своей жене, что любит ее. Пассажиры рейса рассказали, что сразу после взлета, мужчина вел себя странно – был возбужден, разговаривал с собой и пытался себя успокаивать. Позже родственники сообщили, что мужчина имел проблемы с психическим здоровьем и, вероятно, совершил самоубийство во время обострения.
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