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Россиянин покончил с собой в туалете самолета – неожиданные подробности смерти

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
23 ноября, 14:16
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Родственники погибшего сообщили, что мужчина был психически не здоров
Мужчина покончил с собой во время рейса из Шарм-эль-Шейха. Фото: коллаж "Сегодня"
Мужчина покончил с собой во время рейса из Шарм-эль-Шейха. Фото: коллаж "Сегодня"

На борту пассажирского самолета, летевшего с египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Самару, гражданин РФ покончил с собой.

Об этом сообщает РБК.

Подробности ЧП

Инцидент произошел 22 ноября во время выполнения рейса S7 6619. Один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату, где провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников.

Как заявили в авиакомпании S7, пассажира нашли без сознания "с признаками суицида", и экипаж принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту — в Каире. Тем же рейсом летели три медика, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета.

По согласованию с консульством России в Египте погибшего пассажира транспортировали в Самару в багажно-грузовом отделении для передачи родственникам.

Что известно о погибшем?

  • Как сообщает "Вечерняя Москва", 48-летний россиянин Александр, житель Самары, повесился. Несколько пассажиров рейса, которые оказались врачами, помогали освободить висевшее в петле тело, после чего безуспешно попытались вернуть к жизни самоубийцу.
  • Как выяснилось, россиянин один отдыхал в Шарм-эль-Шейхе и во время отпуска писал своей жене, что любит ее. Пассажиры рейса рассказали, что сразу после взлета, мужчина вел себя странно – был возбужден, разговаривал с собой и пытался себя успокаивать. Позже родственники сообщили, что мужчина имел проблемы с психическим здоровьем и, вероятно, совершил самоубийство во время обострения.

Ранее мы сообщали, что у здания консульского отдела посольства России в Берлине был найден мертвым российский дипломат. Предположительно, он выпал из окна.

Также напомним, создатель антивируса McAfee найден мертвым.

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