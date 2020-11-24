Россиянин с топором взял в заложники шестерых детей: видео

Неадекват состоит на учете у психиатров – у него пограничное расстройство личности

Российские силы специальных назначений готовятся провести спецоперацию в пригороде Санкт-Петербурга, где многодетный отец взял в заложники шестерых своих детей и угрожает их убить.

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Об этом сообщает Telegram‑канал Mash.

Инцидент произошел около полудня 24 ноября (по местному времени) в Колпино. Жена 38-летнего Дениса Бельтюкова сообщила в полицию о том, что ее муж заперся в их квартире с тремя их общими детьми и тремя ее детьми от прошлого брака. Их возраст от 3 до 15 лет.

Предполагается, что у мужчины при себе есть топор, а также может быть огнестрельное оружие.

Изначально мужчина отказывался впускать жену, но, когда к дому приехал ОМОН, потребовал, чтобы все покинули двор, кроме его супруги. При этом, когда спецназовцы приближаются к его окнам, он подносит нож к горлу ребенка и угрожает его убить. Это усложняет проведение штурма.

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По неподтвержденной пока что информации, мужчина состоит на учете у психиатров – две недели назад у Бельтюкова выявили пограничное расстройство личности. Кроме того, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительной причиной его неадекватного поведения стали подозрения в супружеской неверности.

Как утверждают очевидцы, семья переехала из Архангельской области пять лет назад и жила бедно, но мирно.

Напомним, в прошлом месяце 18-летний Даниил Монахов расстрелял автобус в Нижегородской области России. Предполагаемой причиной случившегося стал конфликт с родственниками.

А ранее в этом году россиянин устроил стрельбу в здании мирового суда в Кемеровской области, ранив двух человек, один из которых скончался.

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