Российская блогерша назвала оккупантов "ювелирными спасателями" украинцев

Лилия Абрамова не смотрит новости и ждет "новой победы российских войск над фашистами"

Абрамова не помнит на каком мероприятии она получила премию "Блогер-патриот России". Фото: коллаж "Сегодня"

Звезда запрещенного в России Instagram, популярная вайнер Лилия Абрамова (Мустафина), более известная в Сети под именем TatarkaFM, поддерживает вторжение российской армии в Украину и за свою активную позицию получила премию "Блогер-патриот России". Об этом она рассказала ведущей программы "Алена, блин!" Алене Жигаловой.

Стоит отметить, что Абрамова даже не помнит, на каком мероприятии она получила премию.

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"Это было мероприятие, посвященное детишкам. Помощь. Что-то в поддержку детей. Что-то с детьми связано. Не помню", – сказала она.

В то же время она отметила, что является блогером-патриотом и с нетерпением ждала 9 мая, когда по Красной площади в Москве пройдут российские воины, "снова победившие фашизм".

"Говорить плохо о людях, которые сейчас отстаивают твои интересы на территории соседствующего государства, там сейчас выполняют спецоперацию, чтобы здесь было голубое мирное небо – это норма", – заявила Абрамова.

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Блогер также добавила, что о "спецоперации" она узнала лишь на второй день после ее начала.

"Я не пойму, что происходит, я клянусь, я не знала, что что-то началось. И я смотрю у всех и думаю: так, стоп, стоп, стоп, а где война-то? Война, а что такое война? Война – это когда кто-то идет захватить, поработить другое государство. А если люди идут помогать своим братьям, понимаешь, когда люди идут спасать нормальных людей от больных людей и делают это максимально ювелирно, понимаешь, то какая это война? Я глупая женщина, я не смотрю новости, но я понимаю, что это спецоперация!" – сказала звезда интернета.

Абрамова подчеркнула, что блогеры, которые не согласны с политикой российской власти – "трусы и глупцы".

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"Я надеюсь, что они переобуются и вернутся", – сказала она.

Подробнее смотрите на видео с 21:00:

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