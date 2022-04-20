Российская элита боится приказа Путина нанести ядерный удар по Украине. Что пишут западные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых массмедиа

Путин может прибегнуть к использованию ядерного оружия, если столкнется с провалом войны. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают уничтожение крейсера "Москва", военную помощь Украине и вероятность применения Путиным ядерного оружия.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных массмедиа.

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Путин может прибегнуть к использованию ядерного оружия

Информагентство Bloomberg сообщает, что часть российских чиновников обеспокоены ростом жертв войны Путина в Украине. Некоторые представители элиты опасаются, что вторжение было катастрофической ошибкой, но говорят, что российский президент не уступит и ему не грозит утрата власти.

"Эти люди все больше разделяют страх, высказанный представителями американской разведки, что Путин может прибегнуть к ограниченному использованию ядерного оружия, если столкнется с провалом войны, которую он "считает своей исторической миссией", – пишет Bloomberg.

США планируют увеличить производство оружия для Украины

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что крупнейшая в мире оборонная компания Lockheed Martin Corp . заявила, что ведет переговоры с Пентагоном об увеличении производства оружия, предназначенного для Украины. США пообещали предоставить Украине более 3 миллиардов долларов военной помощи после вторжения России в феврале, включая ракеты Javelin и беспилотники из существующих американских запасов.

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В США заявили о передаче Украине военных самолетов, в ВСУ эту информацию опровергли

Международное агентство новостей Reuters со ссылкой на данные Пентагона сообщает, что украинские военные получили дополнительные самолеты, а также запчасти для ремонта, чтобы поврежденные самолеты снова летали. Отмечается, что Украина оправдала ожидания союзников и военных экспертов, не только поддерживая свои военно-воздушные силы спустя почти два месяца после начала вторжения России, но и фактически отремонтировав самолеты и, очевидно, пополнив свой флот.

В то же время в ВСУ опровергли информацию о получении самолетов от западных партнеров, отметив, что Украине передали лишь запчасти для них.

У российских военных нет приборов ночного видения

Британский журнал The Economist информирует, что российские войска не обладают приборами ночного видения и поэтому пропускают украинские удары в темное время суток. В отличие от западных армий, Россия не выдает снаряжение ночного видения всем войскам. Лишь несколько избранных спецподразделений и разведывательных подразделений получают такое оборудование.

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Уничтожение крейсера "Москва" снизило вероятность десантного нападения на Одессу

Британская газета The Times пишет, что сотни моряков погибли, когда во флагман российского Черноморского флота "Москва" попала по крайней мере одна противокорабельная ракета "Нептун". Его затопление резко снизило вероятность десантного нападения на Одессу и нанесло удар по возможностям России в Черном море. Также отмечается, что в тот день, когда российский крейсер получил катастрофические повреждения, американский самолет-шпион Boeing P8 Poseidon находился в пределах 100 миль от "Москвы".

Как сообщал сайт "Сегодня", 13 апреля ВСУ нанесли ракетные удары по российскому крейсеру "Москва". Вражеское судно пошло ко дну.

Также мы выясняли, будет ли Россия мстить за уничтожение "Москвы" и какое еще оружие приготовила Украина для войны с захватчиками.

"Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, главный корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве, первоначально получил наименование "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.