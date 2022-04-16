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Российская пропаганда "забуксовала" из-за уничтожения крейсера "Москва". Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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16 апреля, 10:44
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Основной темой выпусков иностранной прессы стала ликвидация украинскими военными российского судна "Москва"
Москва не ожидала, что лишится своего легендарного крейсера
Москва не ожидала, что лишится своего легендарного крейсера / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начался второй этап войны с российскими оккупантами. Великобритания направит инструкторов спецназа SAS для возобновления подготовки наших военных. Из-за ликвидации легендарного крейсера "Москва" руководство Кремля уже не может продолжать зомбировать. Затопление судна уже вызвало только насмешки среди пользователей соцсетей.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа, где основной темой стало военное вторжение России в Украину.

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Победа школьника из Мариуполя в матче "Шахтер" – "Лехия"

Daily Mail опубликовала репортаж по благотворительному матчу "Шахтер" Донецк – "Лехия" Гданьск, на котором 12-летний мальчик из Мариуполя забил победный гол. На этот матч игроки "Шахтера" Рината Ахметова вышли в футболках с названиями городов-героев Украины. Благотворительный матч призван помочь Вооруженным силам Украины в войне против российских захватчиков.

ВСУ продемонстрировали свою мощь

The Washington Post, пишет что удар ракетами "Нептун" по крейсеру "Москва" демонстрирует силу оружия украинского происхождения. Удар по "Москве" ознаменовал значительный прогресс для Украины — не только для военных усилий, но и для собственной военной промышленности, даже если она полагается на оружие, подаренное западными союзниками.

В Украину возвращаются иностранные военные инструкторы

The Times сообщила, что Великобритания вернула в Украину военных инструкторов спецназа SAS, чтобы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях. Офицеры двух батальонов, дислоцированных в столице и ее окрестностях, сообщили, что они прошли военную подготовку в британских спецподразделениях, одну на прошлой неделе, а другую неделю назад.

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Затопление крейсера в Черном море

The Wall Street Journal пишет, что российский ракетный крейсер "Москва", затопленный ВСУ, является самым крупным по тоннажу потопленным во время военных кораблей со времен легендарного японского линкора "Ямамото" во Второй мировой войне.

Российская пропаганда об Украине рассыпается на части

Der Spiegel пишет, что российская пропаганда начинает буксовать из-за затонувшей "Москвы". В Кремле подтвердили, что флагман Черноморского флота "Москва" затонул, но официально заявленным причинам не верит даже путинское государственное телевидение. Гибель флагмана Черноморского флота вызвала насмешки в соцсетях. Многочисленные пользователи публиковали намеки на украинские тягачи, которые в последние недели неоднократно буксировали российские танки.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 12:00 15 апреля
1
Личный состав 20000
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 135
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1443
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!

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