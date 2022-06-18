Российская пропагандистка размечталась о захвате Николаева

Маргарита Симоньян возмущена, что в украинских школах больше не хотят изучать язык страны-агрессора

Российская пропагандистка грозится захватить Николаев. / Фото: Коллаж: Сегодня

После того, как российским оккупантам не удалось захватить Киев за три дня, московские пропагандисты не устают ставить новые "цели". В этот раз предлагают своей армии, которая мечтает скорее сбежать с Украины, захватить Николаев "до 1 сентября".

Об таких "планах" заявила российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

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Ее возмутили планы украинских властей запретить изучать русский язык в Николаеве с начала учебного года.

"С 1-го сентября в школах Николаева запрещено изучать русский язык. Значит, надо брать Николаев до 1-го сентября", – написала Симоньян в своем Telegram.

Русские уже открыто смеются с пропагандистов

В комментариях к публикации пропагандистки пришли сотни людей. Многие из них откровенно высмеивают такие намерения Симоньян. Говорят, что российские войска не могут даже откинуть ВСУ от Донецка, не то чтобы захватить Николаев.

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Кроме того, россияне в бешенстве после того, как стало известно об освобождении украинского медика и волонтера Юлии Паевской ("Тайры") из российского плена.

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Также в комментарии пришли те, кто напомнили российской пропагандистке, что не так легко оккупантам будет захватить Николаев, а скорее всего – невозможно.

Напомним, сегодня, 18 июня, в Николаеве с визитом перебывает президент Украины Владимир Зеленский. Заявление о "захвате" города прозвучало на фоне этой поездки.

Также отметим, когда Зеленский был в Запорожье в начале месяца, он заявил о том, что РФ может попробовать развернуть наступление на этот город.