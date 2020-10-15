Российские космонавты опять попробуют заделать дыру в МКС скотчем

В секции "Звезда" обнаружили царапину, из которой утекает кислород - ее хотят починить липкой лентой

Обнаруженную недавно дыру, из-за которой на Международной космической станции два месяца назад образовались утечка кислорода и падение давления, будут заделывать поролоном и скотчем.

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Такую рекомендацию, как сообщает "Интерфакс", дал российскому астронавту Ивану Вагнеру Центр управления полетами в РФ.

"Задача поролона создать пузырь", – объяснили на Земле.

Кроме того, второй российский космонавт на борту МКС Анатолий Иванишин утверждает, что после очистки "дыра" выглядит как трещина.

Напомним, что утечку обнаружили еще в августе – с тех пор ее безуспешно искали и пытались устранить. Изначально предполагалось, что авария случилась с американской секцией. Но позже оказалась, что проблема была в российской части орбитальной станции – в переходной камере "Звезда".

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Найти место утечки удалось лишь недавно при помощи пакетика чая – его разорвали и по направлению чаинок обнаружили, где была повреждена орбитальная станция.

Стоит отметить, что раньше поломку также безуспешно пытались чинить при помощи скотча.

Больше о работе космонавтов на МКС вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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