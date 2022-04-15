Российские намерения распространяются гораздо дальше Украины – Ишингер

Немецкий дипломат уверен, что Европа должна сплотиться в ответе на агрессию

/ Фото: Коллаж: Сегодня

емецкий дипломат, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности да посредник ОБСЕ Вольфганг Ишингер признал ошибочность решений Западного сообщества по отношению к России.

Эти и другие важные темы обсудили в интервью Анне Степанец специально для Youtube-канала "Украина 24".

Реклама

"Мы обязаны вам извинениями за то, что мы не поняли истинных российских намерений и недостаточно энергично отозвались на вызовы 6-8 лет назад", – заявил дипломат.

Намерения России

Я твердо верю, что российские намерения идут гораздо дальше простого покорения Украины. Россия чувствует вызов со стороны Европейского союза, со стороны Западной Европы, Евроатлантического объединения, со стороны всего мира, потому что этот вызов состоит из фундаментальных принципов мирового порядка, существующего сейчас. Это не только Украина, это все мы.

Почему были допущены ошибки в 2008 году

Когда лидеры НАТО встретились весной 2008 года, это было еще до вторжения в Грузию. Мысль была в том, что мы могли выстроить некую комплексную евроатлантическую структуру с Россией. Конечно, мы ошибались, теперь это понятно. И теперь нам нужно пожалеть, что мы тогда так ошиблись, потому что теперь ваша страна стала жертвой такой наглой агрессии. Но не так-то легко было предусмотреть такие события весной 2008 года.

Реклама

Почему не было решительного во время оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году

Мы не оценили размах, объем, глубину этих событий. Мы думали, мы сможем вести какие-то переговоры. А это оказалось непросто, если невозможно. Мы обязаны вам извинениями за то, что мы не поняли истинных российских намерений и недостаточно энергично отозвались на вызовы 6-8 лет назад.

Путин пытается идти против истории и времени

Я знаю, что Украина в 2022 году это не та Украина, которая была Украина в 1997 году. Та теория, которую пропагандирует президент Путин, это не просто нарушение международного права, это тоже неправильное понимание развития человечества. Теперь Украина борется за мировой порядок, определяемый миром и воздержанием от силы в будущем. И я надеюсь, что всем нам поможет ваша армия, ваши воины, которые будут сопровождать успех, чтобы защищать украинскую территорию, украинскую судьбу.

Сможет ли Украина вернуть себе территории

Нет ничего категорически невозможного во внешней политике. Если Украина желает в любой момент, в будущем возвращение не только Донбасса, но и Крыма, то нет ничего невозможного. Важно помнить, что вы определяете собственные цели и добиваетесь их. Тогда могут произойти политические чудеса. Украинцы имеют почву для оптимизма, у них есть ощущение цели, ощущение своей самобытности, идентичности, конечно, они не могут мириться с этой дерзкой агрессией России, с захватом части вашей территории.

Реклама

Эмбарго для российских энергоносителей

Мое личное мнение таково, что нам стоит, моей стране, нашей стране, выступать за полное эмбарго на энергоресурсы. Это должно касаться и природного газа, и поступающей из России нефти.

Это очень тяжелое решение, очень болезненное для Германии, потому что начиная с 70-х годов уже лет 50 была вера в Германии, что Россия, прежде всего Советский Союз, теперь Россия будет очень надежным поставщиком энергии, которая нужна Германии. Но мое личное мнение, что на данный момент экономические размышления должны отойти на второй план, а стратегические – на первый.

Перспективы вступления Украины в ЕС

Украинская заявка на поступление заслуживает наиболее пристального внимания и приоритетного рассмотрения. Но должны быть реалистичны. Воссоединение с Европейским союзом, вступление в Европейский союз – это сложный процесс. Любой кандидат на поступление должен принять определенные решения, изменить законодательство, очень много вопросов решить из-за изменений в законах. У нас не должно быть иллюзий, что это можно решить нажатием кнопки, но можно ускорить и стоит ускорить, потому что есть большая решимость в европейском парламенте и среди народа в Европейском союзе, чтобы ускорить этот процесс и показать украинскому народу, что их будущий дом готовится у Европейский союз.

Когда членство в ЕС станет для Украины реальностью и какие препятствия существуют

Я не хотел бы здесь выступать пророком, ну десять лет примерно. Ну время нужно. Есть какие-нибудь проблемы, если ваша экономика откроется ЕС. Мы должны быть уверены, что украинские компании будут конкурентоспособны на европейском рынке. Если мы откроем границы без налогов, без импортных сборов, то это приведет к катастрофическим результатам для многих украинских компаний, потому что они еще не готовы действовать в таком конкурентном окружении рыночном.

О будущей судьбе мира

Мы войдем в новую эпоху, когда война закончится с победой на стороне Украины. Мы будем жить в новых обстоятельствах, мы будем жить в более сложных обстоятельствах, потому что сдерживание русских амбиций не завершится с завершением этой конкретной войны. Я думаю, что чуда не будет, что Россия немедленно прекратит всякие попытки и посягательства. Мы будем жить в мире, где сдерживание русских амбиций будет главной составляющей.

Роль ядерного оружия

Амбиции в разных частях света не исчезнут, они будут проявляться более ощутимо, чтобы получить ядерное оружие. Международная система нераспространения – это очень важно. Клуб ядерных стран не должен расти. Ибо нераспространение – это элемент коллективной безопасности.

Союз с США

Мы в Европе – лучшие союзники США. Мы должны уделять внимание тому, чтобы так оставалось и дальше. Это зонтик, который защищает нас от ядерных осадков, это уже полвека США обещает такую зонтик и держит ее. Это наше сокровище безопасности, я надеюсь, что в будущем такое сокровище достанется и Украине.