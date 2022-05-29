"Кошельки Путина" прячут свои яхты от ареста: что придумали российские олигархи

По всему миру продолжают конфисковывать яхты россиян, попавших под санкции, СМИ узнали, как олигархи пытаются избежать этой участи

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

На яхтах российских олигархов, которые попали под международные санкции из-за вторжения РФ в Украину, отключили геолокацию, чтобы избежать ареста.

Об этом сообщает The Guardian.

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"После вторжения России в Украину супер-яхта, связанная с российским миллиардером Андреем Гурьевым, исчезла с глобальных карт отслеживания, которые используются для определения местоположения на море", – говорится в сообщении.

Отмечается, что яхта Alfa Nero стоимостью 95 млн фунтов стерлингов, связываемая с Гурьевым, на прошлой неделе была замечена в Карибском море, но в глобальной системе отслеживания морских локаций она не появлялась с 3 марта.

Отмечается, что это одна из, по крайней мере, шести супер-яхт, связанных с подсанкционными российскими олигархами, которые скрыли свое местонахождение в системах глобального отслеживания.

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"Нам сказали выключить систему AIS. Мы отключили ее от питания и сняли", – рассказал один из членов экипажа яхты, которая, как считается, принадлежит российскому олигарху, попавшему под санкции Великобритании.

Кроме того, установлено, что яхта Clio, связанная с подсанкционным олигархом Олегом Дерипаской, отплывшая из Индийского океана в Турцию после вторжения России в Украину, в последний раз передавала данные о своем местонахождении 18 апреля в Черном море, в пределах досягаемости российских портов Сочи и Новороссийск.

Galactica Super Nova, которое приписывают Вагиту Алекперову, бывшему президенту "Лукойла", последний раз посылала соответствующий сигнал 2 марта у побережья Хорватии.

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Супер-яхта Ocean Victory, связанная с Виктором Рашниковым, последний раз передавала свои координаты 1 марта, когда стояла на якоре на Мальдивах.

По информации издания, сейчас в море находятся около 9,3 тыс. супер-яхт общей стоимостью более 50 млрд фунтов стерлингов, 10% из них принадлежат россиянам. В общей сложности уже арестовали по меньшей мере 13 элитных яхт стоимостью около 2 млрд фунтов стерлингов. Кто такие "кошельки Путина"? По мнению авторов расследования из OCCRP, российский президент предпочитает записывать свои активы на "номинальщиков" – людей, которые порой сами не ведают, какими богатствами располагают зарегистрированные на их имя компании. Двое таких "номинальщиков", которых еще часто называют "кошельками Путина", – виолончелист Сергей Ролдугин и друг детства Путина Петр Колбин – хорошо известны авторам многочисленных расследований об активах российского президента и его ближайшего окружения. Авторы доклада OCCRP также включили в "личный круг" российского лидера других его родственников и крупных бизнесменов, которых в средствах массовой информации неоднократно называли "друзьями Путина". В список, в частности, вошли Николай и Юрий Шамаловы, Игорь, Роман и Михаил Путины, а также Борис и Аркадий Ротенберги. В расследовании подчеркивается, что наиболее успешные бизнесы предпринимателей из "личного круга" связаны с крупными государственными предприятиями, в том числе нефтегазовыми.

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