Российские пропагандисты начали готовить РФ к провалам в войне — Генштаб

Россия несет значительные потери после своего нападения на Украину

У оккупантов все идет не по плану/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские пропагандисты начали готовить население РФ к потенциальным военным неудачамна фронте.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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"Пропагандисты начали готовить население РФ к предполагаемым военным неудачам. Конечно, о поражении открыто никто не сообщал, однако начали появляться сообщения о тяжелом положении и даже ошибках военного руководства агрессора", — сказал Громов.

По его словам, с начала войны российские пропагандисты несколько раз меняли свою риторику. Трансформация их нарративов свидетельствует о том, что ни один из планов Кремля пока не реализован.

Громов напомнил, что оккупанты утверждали, что "все идет по их плану", когда отступали из Киевской, Сумской и Черниговской областей, а также меняли цели, когда провалили "молниеносный захват Донбасса".

"Российская пропаганда теряет свою эффективность. Единственное, что у них выходит — распространение дезинформации и фейков, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию", – добавил Громов.

У Зеленского есть план победы над Россией

На саммите НАТО в Мадриде премьер-министр Великобритании Борис Джонсон наконец раскрыл тайну, почему он так часто ездил в Киев. Он заверил, что у Украины есть план, как победить Россию и отбросить ее на позиции до 24 февраля.

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"Причина, по которой я приехал в Украину незадолго до всех этих саммитов, заключалась в том, что я действительно хотел получить реальное представление о том, какова позиция президента Зеленского и его администрации, и как они оценивают происходящее. И это действительно ясно. Они видят способ, как изменить динамику до конца года, в ближайшие несколько месяцев. И я думаю, что это важно. И я думаю, что это означает, что мы должны помогать им сколько можем. Они показали, что могут сопротивляться. Они могут продемонстрировать свою удивительную способность давать отпор. Вот почему я думаю, что наиболее интересным недавним событием является предоставление РСЗО – реактивные системы залпового огня, которые должны быть еще отправлены в Украину. И мне сказали, что украинские войска оказались очень гибкими в их использовании. И теперь мы должны убедиться, что это именно так и что украинские войска, какими бы героическими они ни были, чтобы они получили максимальную пользу от того, что мы можем им предоставить", – отметил Джонсон.

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