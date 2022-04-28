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Российские пропагандисты начали говорить о третьей мировой войне (видео)

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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28 апреля, 13:53
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Симоньян заявила, что лучше ядерный удар, чем поражение России
Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев
Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские пропагандисты заговорили о третьей мировой войне как наиболее реалистичном варианте развития событий. Об этом в эфире российского телеканала заговорила Маргарита Симоньян в программе Владимира Соловьева. Видео этого фрагмента программы появилось в сети.

"... Или мы проигрываем в Украине, или начинается третья мировая (война — ред.). Лично я считаю более реалистичным путь третьей мировой. Потому что зная нас, зная нашего руководителя Владимира Путина... Самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем такое развитие событий (поражение России в войне с Украиной — ред.). К ужасу моему — с одной стороны, а с другой стороны — с пониманием, что... Ну что, значит так", — сказала Симоньян.

Соловьев на это решил вставить реплику:

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"Ну мы-то в рай, а они просто сдохнут", — заявил он, чему Симоньян радостно поддакнула.

Ранее мы писали:

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