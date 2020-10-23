Российские ученые свалили на водоросли вину за экологическую катастрофу на Камчатке

Водоросли рода Karenia производят множество токсинов, но специалисты пока не определились, какие именно

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что экологическую катастрофу в акватории Авачинского залива на Камчатке спровоцировала водоросль рода Karenia, а также низкий уровень кислорода в воде.

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Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС.

В ходе круглого стола, посвященного итогам научного расследования ситуации на Камчатке, он рассказал, что был проанализирован огромный пласт океанологической информации и сейчас ясны те причины, которые способствовали этому очень масштабному природному процессу.

По его словам, основной виновник цветения и выделения токсинов, повлекший гибель донных животных – Karenia spp. Была обнаружена достаточно высокая ее плотность.

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Кроме того, ученые выяснили, что отмершие и осевшие на дно фрагменты органики негативно действуют на донных беспозвоночных. Водоросли рода Karenia, по словам Адрианова, производит множество токсинов. То, какие это именно вещества, выясняют специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова и Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова.

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Еще одной причиной гибели животных Адрианов считает то, что кислорода в воде стало гораздо меньше, чем раньше.

"Когда на морское дно осело огромное количество органики, для окисления гниющей массы потребовался кислород. Именно поэтому среди погибших мы видим именно донных гидробионтов, а не придонных или других обитателей океана", – пояснил вице-президент РАН.

Напомним, в Камчатгидрометцентре заявили, что появление трупов животных на берегу произошло "по стечению обстоятельств": загрязнение, а потом штормовой ветер поднял все в сторону берега.

В то же время журналисты, активисты и экологи подозревали российских военных в причастности к инциденту. Когда животные начали умирать, примерно в то же время в районе Камчатки проходили учения ВС РФ. Кроме того, были опубликованы спутниковые снимки, на которых виден слив химикатов по реке, выше по течению которой расположен военный полигон.

Видео: instagram.com/kristy_rozenberg

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