Українська
$ 28,06
33,34
  1. Мировые новости
  2. Россия

Российские военные снова собираются в Беларусь в октябре

15 сентября, 21:54

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

"Нерушимое братство" сменит "славянское"

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 12-16 октября в Беларуси командно-штабные учения "Нерушимое братство-2020". Об этом сообщили в Минобороны России.

Реклама

В командно-штабных учениях запланировано участие подразделений шести государств-членов ОДКБ: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Уточняется, что это плановые учения, которые будут проходить на белорусском полигоне Лосвидо.

На них собираются отработать вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

В тренде
В Польше у экс-главы "Укравтодора" нашли тайники с миллионом евро – СМИ

Напомним, 13 сентября в Беларуси стартовали совместные с Россией военные учения "Славянское братство", в которых отказалась участвовать Сербия. В Министерстве обороны РБ заявили, что маневры носят контртеррористическую направленность и не несут угрозы соседним странам.

Реклама

Также мы сообщали, Россия готовится к масштабным стратегическим учениям "Кавказ-2020" с участием белорусской батальонной тактической группы механизированной бригады, которые пройдут с 21 по 26 сентября на ее территории.

В свою очередь Украина готовится к своим учениям, которые должны стать ответом на маневры россиян. "Объединенные усилия-2020" пройдут в тесном взаимодействии с НАТО.

Видео: Генштаб ВСУ

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Беларусь военные учения
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало
Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало "последней каплей"Политика
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
Навальный сделал первое заявление после отравления
Навальный сделал первое заявление после отравленияРоссия
Украина на переговорах в Берлине согласилась на ультиматум России – СМИ
Украина на переговорах в Берлине согласилась на ультиматум России – СМИПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять