Российские военные снова собираются в Беларусь в октябре

Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 12-16 октября в Беларуси командно-штабные учения "Нерушимое братство-2020". Об этом сообщили в Минобороны России.

Реклама

В командно-штабных учениях запланировано участие подразделений шести государств-членов ОДКБ: России, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Уточняется, что это плановые учения, которые будут проходить на белорусском полигоне Лосвидо.

На них собираются отработать вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Напомним, 13 сентября в Беларуси стартовали совместные с Россией военные учения "Славянское братство", в которых отказалась участвовать Сербия. В Министерстве обороны РБ заявили, что маневры носят контртеррористическую направленность и не несут угрозы соседним странам.

Реклама

Также мы сообщали, Россия готовится к масштабным стратегическим учениям "Кавказ-2020" с участием белорусской батальонной тактической группы механизированной бригады, которые пройдут с 21 по 26 сентября на ее территории.

В свою очередь Украина готовится к своим учениям, которые должны стать ответом на маневры россиян. "Объединенные усилия-2020" пройдут в тесном взаимодействии с НАТО.

Видео: Генштаб ВСУ

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама