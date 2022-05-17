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Российские войска пытаются удержать границу РФ от наступления ВСУ. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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17 мая, 13:35
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Россияне пытаются помешать бойцам ВСУ продвинуться к городу Белгород. Фото: коллаж "Сегодня"
Россияне пытаются помешать бойцам ВСУ продвинуться к городу Белгород. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают завершение боевой миссии в Мариуполе, отступление армии РФ от Харькова и руководство Путиным российскими военными во время боевых действий в Украине.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Российские войска пытаются удержать границу от наступления ВСУ

Американская газета The Washington Post пишет, что российские войска пытаются удержать границу после ухода из районов вокруг второго по величине города Украины. Институт изучения войны заявил, что ситуация отличается от предыдущих отступлений России из Киева, Чернигова и Сум. Под Харьковом россияне "стремятся сохранить позиции в Украине", чтобы помешать украинским вооруженным силам продвинуться к зоне поражения российского города Белгород, ключевого центра поставок российских оккупационных войск.

"Азовсталь" стал символом стойкости украинских защитников

Издание The Wall Street Journal информирует о завершении боевой миссии в Мариуполе . Гарнизон защитников Мариуполя, сопротивлявшихся на территории завода "Азовсталь", начал эвакуацию.

"Поскольку российская армия в течение примерно трех месяцев превратила Мариуполь в руины, оставив тысячи погибших и лишив город пищи, воды, электричества и связи, металлургический завод "Азовсталь", принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову, стал окончательным символом сопротивления и стойкости в, казалось бы, безнадежной ситуации", – говорится в статье.

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Сенат США проголосовал за помощь Украине в размере $40 миллиардов

Информагентство Bloomberg пишет, что Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за оказание помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов для защиты от вторжения России, подчеркивая широкую поддержку страны от республиканцев и демократов.

"Процедурное голосование в понедельник предусматривает принятие Сенатом закона в среду, если все законодатели согласятся отказаться от правил дебатов. Это пошлет его на подпись президенту Джо Байдену, если не будут внесены никакие изменения", – говорится в сообщении.

Правительство Германии увеличило поставки оружия в Украину

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что правительство Германии увеличило поставки оружия в Украину для борьбы с российской армией. За последние две недели в Украину прибыли и распределены по подразделениям армии 2450 ручных противотанковых ружей RGW 90, 1600 противотанковых ракет DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.

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Бундесвер уже учит украинских солдат на Panzerhaubitze 2000. Однако пока поставки тяжелого вооружения еще не начались, семь таких артиллерийских систем будут отправлены в Украину не раньше июля.

Путин лично принимает оперативные и тактические решения в войне с Украиной

Британское издание The Guardian со ссылкой на источники среди западных военных сообщает, что президент России Владимир Путин стал настолько лично вовлеченный в войну против Украины, что принимает оперативные и тактические решения "на уровне полковника или бригадного генерала". Источники добавили, что Путин лично участвует в определении передвижение оккупационных войск на Донбассе.

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Герої не вмирають!

Тот, кто спас авиацию ВМС… Полковник Игорь Бедзай - начальник службы безопасности полетов, старший инспектор-летчик Командования Военно-Морских Сил ВСУ. Один из лучших военных пилотов страны. Это именно он в 2014-м, не дожидаясь приказов сверху, спас авиацию ВМС из оккупированного Крыма. Погиб в мае 2022-го при выполнении боевого задания. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
На фото - 15-летняя девочка-сирота, которая села за руль обстрелянного автомобиля, чтобы помочь незнакомым раненым людям - трем мужчинам и женщине, пытавшимся эвакуироваться. Ехала 30 километров с простреленными ногами – от Попасной до Бахмута – по заминированной дороге, но довезла раненых в больницу. Номинирована на звание ГСЧС – «Герой-спасатель».
История и видео спасения
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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