Российский активист "Тесак" покончил с собой в тюрьме: какое послание он оставил

Российского активиста, лидера националистического движения "Реструкт" Максима Марцинкевича, известного по прозвищу "Тесак", нашли повешенным в камере СИЗО в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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"Его тело обнаружили в камере в 9:17 утра по местному времени. Там же нашли одноразовую бритву. Что стало причиной гибели – порезы или удушение – предстоит определить следствию. "Тесак" скончался до приезда скорой помощи", – говорится в сообщении.

Как отмечается, Максима Марцинкевича незадолго до смерти перевели в одиночную камеру.

"Когда все случилось, свидетелей рядом не оказалось. "Тесак" содержался в четырехместной камере один. Как он пронес в изолятор лезвие и шнурок, на котором позже повесился, – неизвестно. Видеонаблюдение в камере не ведется, следователи смотрят кадры с коридоров изолятора", – сообщил Mash.

По данным канала, перед смертью Тесак жаловался, что ему хотят вменить очередное преступление – убийство в начале 2000-х. Из-за этого Марцинкевич находился в подавленном психологическом состоянии. Кроме того, как сообщили его друзья – "Тесак" рассказывал, что ему не дают общаться с адвокатами и правозащитниками.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, "Тесак" оставил предсмертную записку.

"В своем прощальном послании Максим Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО-3 Челябинска. Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу про коммунизм и личный дневник. Записку он закончил словами "Простите меня", – сообщает Baza.

При этом канал напоминает, что в октябре 2014 года Марцинкевич предупреждал, что не собирается ни в коем случае кончать жизнь самоубийством: "Если вдруг на пересылке я вскрою вены или повешусь, значит мне помогли. Очень сильно :)".

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Напомним, Бабушкинский суд Москвы 27 июня 2017 года приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве.

До этого Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм (статья 282 УК РФ) – в 2007-м, в 2009-м и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по третьему – два года и 10 месяцев.

Напомним, в Украине появились платные камеры в СИЗО.

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