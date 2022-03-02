Российский бизнесмен предлагает миллион долларов за голову Путина

Предприниматель не поддерживает войну в Украине

Путина ненавидят даже россияне/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российский бизнесмен Александр Конанихин, проживающий сейчас в США, предлагает миллион долларов за голову президента РФ Владимира Путина.

Об этом он написал в своем Facebook.

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"Я обещаю заплатить 1 000 000 долларов США офицеру (офицерам), которые, выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника по российскому и международному законодательству. Путин не является президентом России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву многоквартирных домов в России, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы, и убил своих оппонентов. Как этнический россиянин и гражданин России, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять наступлению Путинской Орды", – написал бизнесмен.

Он выступает против войны в Украине и российских властей.

Ситуация в Украине 2 марта

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