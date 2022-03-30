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Российский чиновник лишился должности после признания Зеленского крутым президентом

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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30 марта, 13:55
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Денис Кортунов был советником губернатора Самарской области РФ по IT-проектам на общественных началах
Дениса Кортунова уволили за пост в социальных сетях
Дениса Кортунова уволили за пост в социальных сетях / Фото: Коллаж: Сегодня

Общественный советник губернатора Самарской области Денис Кортунов лишился должности из-за того, что в соцсетях назвал президента Украины Владимира Зеленского "крутым".

Об этом написал в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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"Отрадно, что вопрос с советником губернатора Самарской области, открыто выступившим в поддержку Зеленского, решился так оперативно. Уже сегодня Дениса Кортунова — обещают лишить статуса советника. Надеюсь, столь же принципиальную позицию региональные власти неизменно будут проявлять и по отношению ко всем другим самарским чиновникам, выступающих с антироссийских позиций", - написал российский политик.

Этому решению предшествовала высказанная Кортуновым в интернете поддержка Зеленского в интервью российским журналистам на YouTube.

"Зеленский крутой", – написал российский чиновник.

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Отметим, что Кортунов являлся советником губернатора Самарской области РФ по IT-проектам на общественных началах с 2017 года.

Зеленский дал интервью российским журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. Об этом сообщил Офис президента.

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27 марта с президентом Украины созвонились российские журналисты, среди которых главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь, корреспондент "Коммерсанта" Владимир Соловьев.

Разговор с журналистами длился почти два часа. Однако Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью Зеленского.

"В отношении тех медиа, которые пообщались с президентом Украины, уже начата проверка", - говориться в сообщении.

К ним обещают применить "меры реагирования".

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Старший лейтенант Усов Павел - командир танкового подразделения. Ранее защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Киевщины. Погиб в танковом бою, успев уничтожить несколько единиц вражеской техники. Герой Украины. Посмертно.

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