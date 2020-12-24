Российский депутат послал журналистку в ж**у. Он все отрицает (видео)

Депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин послал в ж**у журналистку, так как не захотел комментировать "Настоящему времени" свой закон об уголовном наказании и реальном сроке за клевету в интернете, который приняла Госдума.

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Фрагмент записи в Twitter опубликовал Даниил Сотников. На нем слышно, как журналистка представляется и спрашивает, есть ли у Вяткина возможность говорить. Он согласился.

"Мы просто сегодня обсуждаем закон о клевете, очень бы хотели у вас небольшой комментарий взять", – сказала она.

Депутат несколько раз переспросил, о каком законе идет речь. Когда журналистка в третий раз сказала, что о клевете, он ответил ей: "Не надо комментариев никаких, идите в ж**у".

Позже на своей странице в Facebook депутат заявил, что на записи не его голос, он стал все отрицать.

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"С журналистами я так грубо не разговаривал и не разговариваю. За эти дни почти все, кто хотел получить мои комментарии, их получили. Кто-то не дозвонился, с кем-то у меня не было возможности поговорить в силу занятости, но я постарался удовлетворить любопытство почти всех журналистов (или тех, кто представлялся журналистами по телефону). Звоните, пишите, как обычно, благо номер моего мобильного знает полстраны", — добавил Вяткин.

Ранее мы сообщали, что Госдума РФ приняла закон "о цензуре в интернете". Законопроект позволяет Роскомнадзору полностью или частично блокировать интернет-ресурсы из-за цензуры против российских СМИ.

Также напомним, еще в сентябре Facebook заблокировал сотни страниц спецслужб РФ. Фейковые страницы рассказывали об украинской политике, выдавая себя за местных жителей и журналистов.

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