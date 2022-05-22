Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Российский либерал Каспаров ошарашил заявлением о Крыме: соцсети свирепствуют

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 мая, 22:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Среди прочего шахматист поднял и языковой вопрос
Российский шахматист Гарри Каспаров заявил, что в Крыму могут быть "серьезные проблемы".
Российский шахматист Гарри Каспаров заявил, что в Крыму могут быть "серьезные проблемы". / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский шахматист Гарри Каспаров заявил, что неизвестно, кто будет "защищать российское население" в Крыму, когда туда войдут украинские войска. По мнению либерала, там могут быть "серьезные проблемы".

Об этом он сказал на II Антивоенной конференции в Вильнюсе.

Реклама

"Защищать россиян"

"А вот когда украинские войска войдут в Крым, а кто там вообще будет? Там будут проблемы серьезные. Путинская депортация украинцев дает все основания украинским властям проводить то же самое в отношении русского населения. А кто его будет защищать? Путин будет защищать? Вот как раз здесь, как мне кажется, есть большой простор для деятельности создаваемого нашего сообщества", – заявил Каспаров.

Как он говорит, "мы должны распространять зону своего влияния на разные аспекты "русского мира". При этом известный либерал поднял и языковой вопрос:

"Будут ли говорить в Украине по-русски? Опять же, мы не знаем... Половина Африки говорит по-французски, еще половина – по-английски. На самом деле это же вопрос того, насколько мы сумеем сделать это экономически привлекательным, целесообразным. Почему мы должны отдавать им "русский мир", русский язык, вообще все идеи, которые связаны с продвижением всего прогрессивного?"

Реакция соцсетей

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что каждый русский либерал кто раньше, кто позже, но "ломается" на вопросе Крыма.

Реклама

"Гарри Каспаров на "Антивоенном комитете" говорит, что необходимо защищать русских Крыма во время депортации, которую будут проводить украинские войска. Ох, бл*дь… Гарри Кимович. Каспаров. Умнейший человек. Чемпион мира. Либерал. Все понимающий кристально ясно. Один из самых порядочных людей. И один черт – "защищать русских в Крыму". Как там было-то: "Да, вам не нравятся средства. Но вы поддерживаете цель". А цель у них у всех одна. Великая Россия. Вместо того, чтобы делать все, чтобы уничтожить этот Четвертый Недорейх, чтобы эта тюрьма народов была разрушена, они прилагают все усилия, чтобы сохранить "хороший русский мир".

Также он прокомментировал языковой вопрос в речи Каспарова:

"Ну, пол-Африки говорит же на французском. Почему бы и половине Украины не говорить на русском языке "хороших русских". А как иначе-то. Ох, бл*дь".

Украинский автогонщик, телеведущийАлексей Мочанов: "Каспаров. Туда же. Я и почитал, и нашел послушал. В оригинале, без купюр. Кон Чен Ый".

Реклама

Украинский блогер, журналистСергей Иванов: "Российский оппозиционер в изгнании Гарри Каспаров готовится защищать россиян в Крыму, когда туда вернется украинская власть.

Очередной когнитивный пробел российской оппозиции, не понимающий, что россиян в оккупированном Крыму нужно не защищать, а наказывать, ведь они нарушили закон даже самим фактом пребывания на чужой территории, не говоря уже о захвате имущества и пользовании ресурсами полуострова.

Учитывая это, передайте Гарри, что защищать таких россиян будет либо украинская пенитенциарная система, либо охрана кладбищ, если первый вариант им не подойдет. Это касается также и Донбасса".

Катерина Левин: "Это еще были не все перлы Каспарова. Оно нас с африканскими французскими колониями сравнило. Оно думает, что может сделать экономически целесообразным разговаривать в Украине на русском. Никак оно от Украины не отстанет.

ТГ-канал Пьемонт: "Каспаров тоже зашкварился. Еще вчера разошлось его заявление о защите "русского мира" в Крыму от Украины. Во время этого выступления Каспаров заявил и такое: "Будет ли Украина говорить по-русски? Мы не знаем, но пол-Африки говорит по-французски, пол-Африки – по-английски. Это же вапрос таво, насколько мы сможем сделать это экономически целесообразным, привлекательным". Вывод: Украина для русских – это "пол-Африки".

Евгений Матусов: "Что не так с российской оппозицией?! Похоже, даже Гарри Каспаров заражен рашистским имперским национализмом. Российский либерализм ломается над Украиной. О, вей!"

Nedostup Baks New: "Мы будем защищать "русский мир" в Крыму!" – воскликнул хороший русский гроссмейстер Гарри Каспаров. Подумал, пожевал губами... Взял пешку с Е2... и как замахнется на Е4!"

Андрей Банах: "Чумачеччий шампиньон ожидаемо проецирует с себя на украинцев, будто мы такие же уроды... Крымским россиянам предлагается "зеленый туризм" в Мариуполе. Пока не отстроят. Ресторанное питание – "буйабес а-ля Азофсталл", один раз в день".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Кремль морально готовит россиян к сдаче Крыма. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о "территориальных спорах" по поводу полуострова.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:50 22 мая
1
Личный состав 29050
Личный состав
2
Самолеты 204
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1285
Танки
5
ББМ 3141
ББМ
6
Артиллерия 599
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 470
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2194
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Защитник Мариуполя... Матрос Атанас Иванов - морпех, 21-летний спортсмен-тяжелоатлет из Запорожья, неоднократно становившийся призером и победителем соревнований. Погиб во время защиты Мариуполя. За героизм и самоотверженность награжден орденом "За мужество" (посмертно).

История героя
Непокоренные
Пани Алина - мать разведчика из бригады гетмана Ивана Сирко, погибшего в бою под Харьковом. После смерти сына стала активным донором крови для раненых бойцов. "Сергей свою кровь в бою отдал. Может, я своей хоть кого-нибудь другого спасу" - говорит женщина.
История матери
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29922.17

Bitcoin Cash (BCH)

196.78

Binance Coin (BNB)

317.49

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

20.69

Litecoin (LTC)

70.9

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять