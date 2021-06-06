Российский оппозиционер Гудков бежал в Украину

Оппозиционный политик боится продолжения преследования по "фейковому уголовному делу", по которому его задерживали неделю назад

Дмитрия Гудкова задержали. Фото: facebook.com/dgudkov

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, которого 1 июня задерживали по подозрению в причинении имущественного ущерба, а затем внезапно отпустили, прибыл в Украину и не намерен пока возвращаться на родину.

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Об этом сам Гудков сообщил в Telegram.

По словам оппозиционера, ему стало известно, что его намерены арестовать по "фейковому уголовному делу".

"Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", – написал он.

Гудков отметил, что его родные поддержали его решение, поскольку также получили "серьезную информацию об угрозах и рисках".

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"Считаю, что высосанное из пальца "дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования", – уверен оппозиционер.

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Он добавил, что вечером в воскресенье, 6 июня, у него запланировано участие в передаче на украинском телевидении у Евгения Киселева.

Напомним, 1 июня стало известно о задержании в России экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, у него на даче под Коломной прошли обыски.

Адвокат Гудкова сообщил, что ему присвоен статус подозреваемого и его задерживают до суда. Также была задержана и получила статус подозреваемой тетя политика Ирина Ермилова.