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Российский пропагандист Киселев озаботился волосами на груди Зеленского (видео)

9 марта, 00:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

"Журналист" умудрился связать волосы с рейтингом

Российский пропагандист, ведущий Дмитрий Киселев, которому не дает покоя Украина, в очередном выпуске своего шоу на канале "Россия" всерьез занялся изучением растительности на теле президента Украины Владимира Зеленского.

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Киселев сравнил две фотографии украинского президента и сделал удивительное в своей абсурдности открытие – Зеленский якобы бреет волосы на груди для повышения рейтинга среди граждан Украины.

Самому ли Киселеву пришла в голову эта идея или кто-то подсказал, не известно, но факт остается фактом – в праймовое время на центральном канале России всерьез обсуждались волосы на теле президента соседней страны и их влияние на рейтинг политика.

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Напомним, Киселева уже не первый раз ловят на абсурдной лжи про Украину – в октябре он рассказывал о строительстве военно-морской базы в Луганской области, где, как известно каждому украинцу, нет выхода к морю.

Мы также сообщали, что ранее российский юморист Максим Галкин жестко высмеял пропагандистов, которые постоянно переключают внимание россиян на Украину.

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волосы Владимир Зеленский Дмитрий Киселев пропагандист
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