Українська
$ 28,04
34,18
  1. Мировые новости
  2. Россия

В России конфисковали "трусы Навального": видео

22 декабря, 16:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Режиссер Виталий Манский вышел к зданию ФСБ в Москве с синими мужскими трусами

Известный российский режиссер Виталий Манский провел в Москве одиночную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального – вышел к главному зданию Федеральной службы безопасности РФ с синими мужскими трусами.

Реклама

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега Аскольд Куров.

В результате Манский был задержан сотрудниками московской полиции.

На вопрос, зачем он вышел к зданию с трусами, который ему задали при задержании, мужчина ответил, что выражает свою гражданскую позицию, не нарушая российское законодательство.

В тренде
Польша готова поделиться с Украиной излишками вакцины от коронавируса

Его провели в полицейский участок, откуда отпустили под обязательство о явке 29 декабря. Трусы у него при этом изъяли.

Реклама

Инцидент произошел на следующий день после того, как Алексей Навальный опубликовал в своем YouTube видео с телефонным звонком сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, который участвовал в операции по его отравлению боевым ядом "Новичок". Тот рассказал, что сотрудники ФСБ нанесли вещество на внутреннюю часть трусов оппозиционера, а потом смыли химикатами.

Видео: Сегодня

В ответ на это в Кремле заявили, что оппозиционер болен "манией величия" и зациклен "на собственной гульфиковой зоне".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия отравление трусы Алексей Навальный ФСБ РФ Виталий Манский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Лично предложу закончить игру в прятки": Кравчук о переговорах с РоссиейПолитика
"Урегулирование неизбежно": Путин сделал заявление по ДонбассуПолитика
Колоссальный провал ФСБ: СМИ раскрыли имена отравителей Навального
Колоссальный провал ФСБ: СМИ раскрыли имена отравителей НавальногоРоссия
В России поставили памятник Аленке: в Сети заметили сходство с известной пропагандисткой
В России поставили памятник Аленке: в Сети заметили сходство с известной пропагандисткойРоссия
Навальный разыграл своего отравителя из ФСБ: тот признался в покушении
Навальный разыграл своего отравителя из ФСБ: тот признался в покушенииРоссия
Навального пытались повторно отравить перед Берлином – Times
Навального пытались повторно отравить перед Берлином – TimesРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять