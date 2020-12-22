В России конфисковали "трусы Навального": видео

Режиссер Виталий Манский вышел к зданию ФСБ в Москве с синими мужскими трусами

Известный российский режиссер Виталий Манский провел в Москве одиночную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального – вышел к главному зданию Федеральной службы безопасности РФ с синими мужскими трусами.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил его коллега Аскольд Куров.

В результате Манский был задержан сотрудниками московской полиции.

На вопрос, зачем он вышел к зданию с трусами, который ему задали при задержании, мужчина ответил, что выражает свою гражданскую позицию, не нарушая российское законодательство.

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Его провели в полицейский участок, откуда отпустили под обязательство о явке 29 декабря. Трусы у него при этом изъяли.

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Инцидент произошел на следующий день после того, как Алексей Навальный опубликовал в своем YouTube видео с телефонным звонком сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, который участвовал в операции по его отравлению боевым ядом "Новичок". Тот рассказал, что сотрудники ФСБ нанесли вещество на внутреннюю часть трусов оппозиционера, а потом смыли химикатами.

Видео: Сегодня

В ответ на это в Кремле заявили, что оппозиционер болен "манией величия" и зациклен "на собственной гульфиковой зоне".

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