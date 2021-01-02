Российский телеканал обрезал Путину полголовы во время его новогоднего поздравления (видео)

Во время новогоднего поздравления один из российских телеканалов обрезал Владимиру Путину полголовы.
Инцидент произошел на телеканале Каскад
Один из ответственных за выпуск видео случайно увеличил масштаб лица Путина, из-за чего голова главы Кремля буквально "вылезла" из экрана. С Новым годом он поздравлял лишь подбородком.
При этом российские телевизионщики прервали главу Кремля на полуслове и включили вместо обращения музыкальную композицию. Искаженная трансляция была как при воспроизведении на телевизорах, так и в интернете.
В заявлении телеканала говорится, что проблемы с изображением российского президента связаны с техническим сбоем в оборудовании эфирной аппаратной. Сейчас проводят служебное расследование. Виновников обещают наказать.
Ранее Владимир Путин подписал закон "о цензуре в интернете", который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы из-за "дискриминации" в отношении российских СМИ.
Напомним, Владимир Путин решил не поздравлять своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Новым годом, хотя в прошлом году государственные лидеры обменялись поздравлениями.
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