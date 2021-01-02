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Российский телеканал обрезал Путину полголовы во время его новогоднего поздравления (видео)

2 января, 12:57

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Искаженная трансляция была как при воспроизведении на телевизорах, так и в интернете

Во время новогоднего поздравления один из российских телеканалов обрезал Владимиру Путину полголовы.

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Инцидент произошел на телеканале Каскад

Один из ответственных за выпуск видео случайно увеличил масштаб лица Путина, из-за чего голова главы Кремля буквально "вылезла" из экрана. С Новым годом он поздравлял лишь подбородком.

При этом российские телевизионщики прервали главу Кремля на полуслове и включили вместо обращения музыкальную композицию. Искаженная трансляция была как при воспроизведении на телевизорах, так и в интернете.

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В заявлении телеканала говорится, что проблемы с изображением российского президента связаны с техническим сбоем в оборудовании эфирной аппаратной. Сейчас проводят служебное расследование. Виновников обещают наказать.

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Ранее Владимир Путин подписал закон "о цензуре в интернете", который наделяет Роскомнадзор правом блокировать интернет-ресурсы из-за "дискриминации" в отношении российских СМИ.

Напомним, Владимир Путин решил не поздравлять своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Новым годом, хотя в прошлом году государственные лидеры обменялись поздравлениями.

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