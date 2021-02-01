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Россию собираются отключить от интернета: Медведев назвал условие

1 февраля, 14:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Экс-президент РФ рассказал, когда его страна перейдет только на "рунет"

Власти России готовы отключить страну от глобального интернета и перейти на автономную работу "рунета".

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Об этом заявил российским СМИ замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, у Кремля имеются все необходимые для этого технологии, а также были приняты законодательные решения. В то же время, по словам Медведева, "это непросто, и этого бы очень не хотелось".

Экс-премьер РФ подчеркивает, что переход на "рунет" является для Москвы запасным планом, который задействуют в случае отключения России от глобальной сети.

"Интернет, как известно, появился в определенное время. И, безусловно, ключевые права на управление в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому, что ключи от этого ларчика находятся за океаном", – добавил Медведев.

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Он уточнил, что Запад может отключить Россию от интернета в качестве санкций.

Напомним, что российский парламент принял закон о "суверенном интернете" еще в 2019 году. Тогда это вызвало массовые протесты в России.

В то же время власти страны усилили репрессии за распространение в Сети нежелательного контента, в том числе и сторонниками оппозиции. Теперь их задерживают за призывы приходить на акции.

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